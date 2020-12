Vanha tekstiilitehdas Tampereen Pyynikillä muuttuu eläväiseksi asuinpaikaksi. Ensimmäiset asukkaat ovat päässeet jo muuttamaan uusiin loft-koteihinsa, jotka kunnioittavat tehdasajan henkeä.

Ilmavirta pyörittää puluparven höyheniä tyhjän tehdasrakennuksen lattialla. Jyhkeät betonipilarit kannattelevat raskasta kattoa, ruutuikkunat ovat pölyn peittämät.

Menestyksekkäästä tekstiiliteollisuusyrityksestä Suomen Trikoosta Tampereen Pyynikillä on jäljellä pelkkä tehtaan raato.

Sukkia ja alushousuja valmistavien ompelijoiden tilalle ovat tulleet rakennustyöntekijät timanttiporineen ja vatupasseineen. Kesällä 2022 hämyisen tehtaan neljässä kerroksessa on puolensataa loft-asuntoa, jotka henkivät berliinimäistä rouheutta.

Naapurissa muodonmuutos on jo tapahtunut ja ensimmäiset asukkaat sisustavat kotejaan.

Pyynikin trikoon asuntoalue valmistuu vanhaan trikootehtaaseen. Tehdas muutetaan loft-asunnoiksi. Ensimmäinen talo on nyt valmis ja osa asukkaista on jo muuttanut.­

Entisen tehtaan sisäänkäynnistä lappaa ihmisiä sisään ja ulos harmaana sunnuntaina. Uutiset koronavirustilanteen synkkenemisestä eivät näytä säikäyttäneen asuntoesittelyyn saapuneita.

Mutta asuntojen hinnat, ne tuntuvat arveluttavan. Kiinteistönvälittäjän selän takana olevassa nimitaulussa on vielä runsaasti tilaa korhosille ja virtasille. Vajaasta 70 valmiista loft-asunnosta myymättä on runsas kolmasosa.

Miltei 544 000 euron pyynti tilavasta kaksiosta Tampereella vaatii myyjältä itsevarmuutta ja ostajalta uskoa maksukykyynsä. Toisaalta, eivät nämä asunnot mitään tyypillistä massatuotettua sarjatavaraa edustakaan.

Se selviää, kun kaksion kierreportaita kipuaa kattoterassille. 7 400 euron neliöhinnalla pääsee ihastelemaan kansallismaiseman veroisia näkymiä: Pyhäjärveä kalastajineen vasemmalla, mäntyjen täyttämää Pyynikinharjua oikealla.

Entiseen tehtaaseen rakennetuissa asunnoissa on korkeat huoneet ja vanhat tiiliseinät.­

Ylimpien kerrosten asunnoista avautuu näkymä Pyhäjärvelle. Selän takana kohoaa Pyynikinharju.­

Tänne, maailman korkeimman soraharjun juurelle, Suomen Trikoo perusti tehtaansa 1900-luvun alussa. Rakennusten vanhimmat osat piirsi arkkitehti Birger Federley, uudemmat suunnitteli rakennusinsinööri Veikko Kallio.

Lähes vuosisadan tehdas ehti valmistaa erilaisia trikooasusteita, joita myytiin Black Horsen ja Finnwearin kaltaisilla merkeillä. 1930-luvulla Suomen Trikoo oli maan toiseksi suurin tekstiilialan yritys ja se työllisti yli 3 000 ihmistä. Vuonna 2005 toiminta sulautui Nansoon.

Sittemmin tehtaan tiloissa on toiminut muun muassa käsityöläisiä ja taiteilijoita, joiden vuokrasopimukset nyt päättyvät.

Osa vuokralaisista on arvostellut alueen kehittäjiä julkisuudessa siitä, ettei heitä ole pidetty ajantasalla muutoksen aikatauluista. Kaiken saa lukea lehdistä.

Kritiikki on kohdistunut kansainväliseen sijoitusyhtiöön Aberdeen Standard Investmentsiin, joka osti tehdasrakennukset työeläkeyhtiö Varmalta vuonna 2018.

Kiinteistökehitysjohtaja Johanna Saarivuo ja kiinteistöpäällikkö Erkko Mäenpää.­

Kiinteistökehitysjohtaja Johanna Saarivuon mukaan alueella on ollut ”kaikenlaista kivaa toimintaa”, mutta rakennukset olivat tulleet elinkaarensa päähän. Katot vuotivat, putket pamahtelivat.

”Olemme tyhjentäneet rakennuksia vaiheittain ja yrittäneet kertoa vuokralaisille, mitä vauhtia hanke etenee.”

Kaikkiaan tehdaskiinteistöön on kaavailtu pariasataa asuntoa. Pienimmät niistä ovat 28 neliön yksiöitä, suurimmat yli 200 neliön räätälöitäviä lofteja. Halvimmat neliöhinnat alkavat 5 400 eurosta.

Rappukäytävässä on esillä Tuula Lehtisen taidetta, joka vie aikamatkalle tehtaan menneisyyteen.­

Rappukäytävässä oikeaa ovea etsiessä ohitamme tamperelaisen taiteilijan Tuula Lehtisen teoksen jos toisenkin. Sellainen on esillä jokaisessa kerroksessa.

Kerroksellinen kuvamaailma vie tehtaan menneisyyteen ja muuttaa tylsän ohikulkutilan kiinnostavaksi galleriaksi, jossa tekee mieli pysähdellä. Mutta nyt on jatkettava matkaa, sillä Hannamari Viitanen odottaa.

Hannamari Viitanen päätyi Pyynikille ystävänsä houkuttelemana Kalliosta.­

” ”Muutin heti kun pääsi. Olin muistaakseni toinen avaintenhakujonossa.”

Viitanen, 55, on asunut Trikoossa muutaman kuukauden. Ja hän on innoissaan.

Viitanen päätyi Pyynikille ystävänsä houkuttelemana Kalliosta, Helsingistä. Hän mietti asiaa hetken, kirjoitti internetin hakukenttään sanat ”loft Tampere” ja löysi Trikoon.

”Tätä ei ollut edes aloitettu saneeraamaan silloin. Kävin katsomassa tyhjää tehdashallia välittäjän kanssa. Hän yritti kuvailla, että tähän tulee seinä ja tuohon keittiö. Tiesin, että olin löytänyt kodin.”

Hannamari Viitanen muutti kolmannen kerroksen yksiöön, jonka iso ikkuna avautuu sisäpihalle.­

Asunnossa on paljon asioita, joista Viitanen pitää. Yksi on huonekorkeus. Vaikka yksiössä on alle 30 neliötä, katto yli kolme metriä pään yläpuolella tekee huoneistosta avaramman oloisen.

”Mutta parasta on tämä tehdasmiljöö. Se on ihana.”

Seinän kokoisesta ruutuikkunasta kurkistaa tehtaan savupiippu. Sisäpihaa kiertävät suojellut punatiiliset rakennukset. Menneisyydestä muistuttaa myös eteisen betonipilari, jota Viitanen halaa kuin puuta.

” ”Olen itsekin käyttänyt Suomen Trikoon sukkia ja paitoja.”

”Talolla on hieno historia ja paljon tarinoita. Olen itsekin käyttänyt Suomen Trikoon sukkia ja paitoja, mutten ole tiennyt, että ne on tehty Tampereella. Nyt meillä asukkailla on mahdollisuus jatkaa tarinoita elämällä täällä.”

Naapureihin Viitanen ei ole vielä ehtinyt juuri tutustua. Hän kuitenkin uskoo, että alueelle hakeutuu samanhenkisiä ihmisiä.

”Trikoon alueesta on tulossa ehkä Tampereen hipsterikeskittymä.”

Ensimmäinen talo on nyt valmis ja osa asukkaista on jo muuttanut. Alakerroksen yksiössä asuu Janne ja Kaisa Puustinen sekä heidän tytär Kerttu.­

Moderni mökki. Sillä nimellä Janne, 35, ja Kaisa Puustinen, 34, kutsuvat kolmihenkisen perheensä 40 neliön kaksiota.

Kun muut lähtevät viikonlopuksi mökille maaseudulle, he suuntaavat käänteisesti kaupunkiasunnolleen Pyynikille. Arkikotina on talo Tampereen ulkopuolella.

”Kun ei itse asu kaupungissa ja avaa oven tänne, tulee vähän semmoinen fiilis kuin tulisi hotelliin”, Janne Puustinen sanoo.

He asuvat kaksiossaan kerran viikossa eivätkä tee siellä muuta ruokaa kuin aamupuuroa.

”Muuten wolttaamme. Päästämme itsemme tosi helpolla.”

” ”Tulee ihan keskieurooppalainen tunnelma.”

Hipsterielämää pariskunta pääsee toteuttamaan myös polkemalla sähköjopollaan ruokakauppaan.

Heille erityisen mieluisa maan tasalla olevassa asunnossa on terassi. Kun ihmistä suuremmat, lattiaan asti ulottuvat ikkunat avaa, asunto ikään kuin jatkuu sisäpihalle.

”Tulee ihan keskieurooppalainen tunnelma.”

Puustisten suunnitelmissa on vuokrata asuntoa jossain vaiheessa, ja sen avulla vanhemmat pyrkivät houkuttelemaan tytärtään jäämään Tampereelle – sitten joskus, kun hän itsenäistyy ja aloittaa opiskelun.

Sitä ennen on vielä monta vuotta aikaa nauttia omasta lomaparatiisista. Kävelymatkan päässä odottavat niin uimaranta, kesäteatteri kuin munkkikahvila Pyynikin näkötornissa.

”Ei tätä nyt heti raaski panna vuokralle.”

Kun Puustisen perhe poistuu kotoa, voi lähtiessä napsauttaa poissa-toiminnon päälle.­

Ymmärtäähän sen. Mutta vielä yksi kysymys, ennen kuin jatkamme matkaa. Mitä tuolla seinässä olevalla härpäkkeellä tehdään?

Kaisa Puustinen painaa nappia ja näyttää.

”Tästä näkee, paljonko vettä kuluu, kun käy suihkussa ja pesee pyykkiä. Sitä on kiva seurata.”

Ruutu kertoo lisäksi ulkolämpötilan, sisälämpötilaa saa säädettyä sopivaksi. Lähtiessä voi napsauttaa poissa-toiminnon päälle. Mitäpä sitä turhaan lämmittämään liikaa tai pyörittämään ilmanvaihtoa täysillä.

Asuntojen sisustuskonseptit on suunnitellut sisustusarkkitehti Vertti Kiven toimisto.­

Paksut tiiliseinät huokuvat historiaa. Muurauksen epäyhtenäisyys olohuoneen seinässä on säilytetty tarkoituksella.­

Asuntoja markkinoidaan korkeatasoisina, mikä näkyy myös sisustuskonsepteissa. Ne on suunnitellut sisustusarkkitehti Vertti Kiven toimisto.

Asukkaat saavat valita mieluisan kolmesta vaihtoehdosta. Scandinavian loft. Modern industrial. Urban classic. Pelkistettyä mustaa ja valkoista, newyorkilaista rosoa tai ylellistä marmorijäljitelmää ja vaaleaa puuta.

Vaikka tyylien takana on luksushotelleja ja risteilyaluksia suunnitellut Kivi, toteutus ei ole kiiltelevän överiylellinen vaan hillityn kodikas.

Asuntoihin on tarkoituksella jätetty näkyviin vanhan tehtaan rakenteita. Betonipilareissa ja holveissa olevia koloja tai muurarin paksuihin tiiliseiniin tekemiä epätasaisia linjoja ei ole meikattu piiloon.

Yksi osoitus onnistuneesta hankkeesta on Tampereen kaupungin kunniamaininta, joka myönnettiin marraskuussa hyvän rakentamisen palkinnon julkistuksen yhteydessä.

Viitanen, entinen helsinkiläinen, kuvailee lopputulosta tamperelaisen vaatimattomasti.

”Ei tehrä tästä ny mitään numeroa.”