Vanha omakotitalo on myyty, ja nyt hirvittää, löytääkö ostaja talosta virheitä, joista myyjä voi joutua taloudelliseen vastuuseen.

Tällainen tilanne on Helsingin Sanomien lukijalla. Hän haluaa tietää, miten jatkuvan paineen alla ja pelon vallassa pystyy elämään. Mistä apu talokaupasta johtuvaan stressiin ja huoleen?

Psykologi Jan-Henry Stenberg kehottaa ensin objektiivisesti pohtimaan, mitä riskejä talon myymisestä saattaa seurata, miten suuria riskit ovat ja mikä on todellinen virhevastuu.

Tässä voi auttaa myös keskustelu jonkun kiinteistökauppaan perehtyneen asiantuntijan, kuten juristin tai kiinteistönvälittäjän kanssa.

”Jos kyseessä on omakotitalo, jossa on riskirakenteita, terve huoli on järkevää. Mutta eivät kaikki vanhojen kiinteistöjen ongelmat suinkaan johda korvausvelvollisuuteen”, Stenberg sanoo.

Hän on yksi Irti murehtimisesta -kirjan kirjoittajista ja työskentelee it-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linjajohtajana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa.

Talon kunto tulee toki selvittää ennen myyntiä ja huomioida myyntihinnassa.

Kuntotarkastajan antamat kehotukset lisätutkimuksista kannattaa ottaa vakavasti ennen kaupantekoa.

Mahdollisiin ongelmiin ja ostajan myöhemmin vaatimaan hinnanalennukseen Stenberg varautuisi etukäteen tavalla tai toisella.

”Jos itse olisin myymässä omakotitaloa ja minulla olisi vähänkään epäilystä, että talosta voisi kaupanteon jälkeen paljastua ikäviä yllätyksiä, tallettaisin osan myyntirahoista pahan päivän varalle.”

Toisinaan ihmiset murehtivat aivan turhaan, Stenberg sanoo.

”Jos ei ole mitenkään todennäköistä, että talosta paljastuisi jotain ongelmia ja huoli hallitsee liikaa mieltä, kyse on murehtimisesta, vatvomisesta ja ylianalysoimisesta.”

Stenbergin mukaan murehtiminen ja sen aiheuttama ahdistus on terveydelle haitallista.

”Jokin määrä asioiden järkevää ratkomista edistävää ahdistusta kuuluu elämään. Mutta jos ahdistus on pitkäkestoista ja todelliseen tilanteeseen nähden suhteetonta, se ei koskaan johda hyvään lopputulokseen.”

Kun ihminen käyttää ison osan energiastaan vatvomiseen ja murehtimiseen, mieliala laskee ja onnellisuus vähenee. Pahimmillaan ihminen kokee kaksoisahdistusta ja hänelle tulee yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, Stenberg sanoo.

Kaksoisahdistuksessa ihminen murehtii yhtä asiaa ja lisäksi ahdistuu siitä, että hän murehtii.

Yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä ahdistus ei ohjaa ihmisen toimintaa kohti parempia ratkaisuja vaan haittaa elämää ja saa välttelemään eri tilanteita.

Yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsii elämänsä aikana noin viisi prosenttia ihmisistä. Yleistynyt ahdistuneisuus on Stenbergin mukaan toiseksi yleisin häiriö nettiterapiassa.

Jos ahdistus häiritsee elämää, siihen kannattaa hakea apua.

Aloittaa voi esimerkiksi vierailemalla Husin tuottamassa Mielenterveystalo-verkkopalvelussa.

”Siellä voi jumpata ahdistuksen omahoito-ohjelman itsenäisesti läpi parissa kolmessa tunnissa. Jos sekään ei auta, hakeutuisin psykologin vastaanotolle”, Stenberg sanoo.

