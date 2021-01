Kysy asumisesta

Poliisin mukaan asukkailta tulevat kannabisvihjeet ovat monesti aiheellisia.

Kannabiksen käytöstä on keskusteltu vilkkaasti viime aikoina. Eduskunta käsitteli kannabisaloitetta joulukuussa, mutta aloite ei saanut ymmärrystä.

Aloite ajaa rikoslain höllentämistä poistamalla kannabiksen käytön rangaistavuutta. Tämä tekisi kannabiksen käytöstä sallivampaa kuin se nykyisin on. Asia on lakivaliokunnan käsittelyssä.

Kannabis on yleisin laiton huumausaine Suomessa. Tutkimusten mukaan sitä käytetään enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Kannabis puhututtaa myös kerrostaloissa asuvia.

”Naapuri polttaa kannabista kämpässään, ja möyhyn käry leviää säännöllisesti rappuun”, kertoo HS:n toimitukseen yhteyttä ottanut lukija.

”Jokainen tehköön asunnossaan mitä haluaa, mutta on kieltämättä alkanut ärsyttää, sillä en kyseisestä hajusta erityisemmin pidä ja lapsetkin kyselevät.”

Hän haluaa tietää, mitä asialle voi tehdä.

Lakimies Niklas Lindberg Kiinteistöliitto Uusimaasta sanoo, että taloyhtiön kannattaa tällaisessa tilanteessa ohjeistaa naapureita olemaan tarvittaessa yhteydessä poliisiin.

”Rikosten selvittäminen ja saattaminen syyteharkintaan on yksinomaan poliisin tehtävä.”

Vihjeen tai rikosilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, ja se onnistuu esimerkiksi poliisin verkkosivuilla. Poliisi arvioi saamansa tiedon perusteella tilanteen vakavuuden ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Huumerikostutkinnan rikoskomisario Lasse Jortikka Helsingin poliisista sanoo, että poliisi pyrkii käymään kaikissa kohteissa, joita vihjeet koskevat.

”Kenttävalvontaryhmällä on vihjenippu, ja he käyvät tarkistamassa vihjeiden alkuperää sitä mukaa kun ehtivät. Viive voi olla viikkokin vihjeen jättämisestä. Meillä on niin paljon muutakin.”

Jortikan mukaan vihjeet ovat olleet monesti aiheellisia, ja asunnoista on löytynyt esimerkiksi kannabiksen kotikasvattamoja.

”Huonosti rakennettu kannabiskasvattamo tuoksuu rappukäytävään. Niitä tapauksia on melkein viikoittain meillä. Lisäksi on marihuanan polttelusta tulevaa tuoksua.”

Kasvattamoja paljastuu myös vahingossa esimerkiksi vesivahinkojen yhteydessä.

”Kun huolimaton kasvattaja sählää järjestelmien kanssa eikä ole varma, mitä tekee, vesi voi alkaa valua naapuriasuntoon.”

Huumausainerikoksesta voidaan tuomita joko sakkorangaistus tai vankeutta enintään kahdeksi vuodeksi. Kannabiksen kotikasvatus on polttelua vakavampi rikos.

Taloyhtiön hallitus voi puolestaan antaa asukkaalle varoituksen häiritsevästä elämästä, jos kannabiksen haju leviää rappukäytävään tai toisiin asuntoihin ja häiritsee muita asukkaita.

”Yhteisöasumisessa jokaisen asukkaan on otettava huomioon myös muut”, Lindberg sanoo.

” ”Taloyhtiön on viime kädessä pystyttävä näyttämään huumeiden käyttö toteen.”

Jos ongelma ei hallituksen antamasta kirjallisesta varoituksesta huolimatta ratkea, taloyhtiö voi viime kädessä ottaa asunnon hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi. Päätös hallintaanotosta pitää tehdä yhtiökokouksessa.

”On muistettava, että hallintaanotolle ei lain mukaan ole riittävää perustetta, jos häiritsevällä elämällä on muille asukkaille vain vähäinen merkitys.”

Taloyhtiöllä on myös näyttötaakka siitä, että hallintaanotolle on riittävät perusteet. Lindbergin mukaan riittävän näytön saaminen on käytännössä usein hankalaa.

Huumeiden osalta kynnys puuttua asiaan on kuitenkin matalampi kuin normaalisti, Lindberg sanoo.

”Mutta taloyhtiön on silti viime kädessä pystyttävä näyttämään huumeiden käyttö toteen. Haittaa on seurattava ja havaintoja häiritsevästä hajusta ja muista mahdollisista häiriöistä kerättävä pidemmän aikaa.”

Lindbergin mukaan on tapauskohtaista, miten pitkään tämän pitää jatkua. Taloyhtiöiden kannattaa kuitenkin kehottaa naapureita pitämään kirjaa siitä, kuinka usein häiritsevää hajua ilmenee, ja ilmoittamaan häiriöistä hallitukselle tai isännöitsijälle.

