Helimäen perheessä on täysin hiljainen huone, josta moni etätyöläinen vain haaveilee – näin kodin äänieristystä voi parantaa

Kodin kaikuisuutta tai ääneneristystä voi parantaa pienilläkin muutoksilla. Isommalla remontilla on mahdollista äänieristää kokonainen huone.

Aida Helimäki soittaa pianoa huoneessa, joka on äänieristetty sekä seinistä, lattiasta että katosta.­

Helimäen perheen kotona Helsingin Jätkäsaaressa on huone, jollaista ei joka kodissa ole. Se on ääneneristyshuone tai meluviihdehuone niin kuin he itse sitä kutsuvat. Huone huoneen sisällä.

Sinne perheenjäsenet pakenevat, jos pitää keskittyä. Huone sulkee tehokkaasti esimerkiksi pianon äänet silloin, kun lukiota käyvä Aida Helimäki harjoittelee.

Huoneesta on ollut suurta hyötyä musisoivassa perheessä. Sen ansiosta molemmat tyttäret ovat pystyneet tekemään soittoläksyjään samaan aikaan häiritsemättä toisiaan. Yksi pianolla, toinen viululla.

Huoneen lattia on äänieristyksen vuoksi korkeammalla kuin muu asunto.­

Myös huoneen ovi on ääntä eristävä.­

Hiljaiselle huoneelle voisi olla nyt tarvetta monessa muussakin kodissa, kun koronavirus on saanut ihmiset työskentelemään, opiskelemaan ja harrastamaan kotonaan.

Tämä näkyy myös Kestävät kaupunkiympäristöt -barometrissa, jonka rakennusyhtiö YIT teettää vuosittain. Tuoreimpaan kyselytutkimukseen vastanneista parikymmentä prosenttia on tehnyt tai suunnitellut remonttia korona-aikana. Miltei 40 prosenttia vastaajista on järjestänyt tiloja tai uudistanut sisustusta, jotta koti olisi toimivampi ja viihtyisämpi.

Yksinkertaisillakin muutoksilla pystyy jo parantamaan äänimaailmaa ja työskentelyolosuhteita.

Kodin työtilan kaikuisuutta saa vähennettyä esimerkiksi akustiikkalevyillä, muhkeilla kalusteilla tai paksuilla matoilla, neuvoo akustiikkasuunnittelun projektipäällikkö Veli-Matti Yli-Kätkä suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollista.

Helimäkien äänieristetyssä huoneessa on lisäksi akustiikkalevyjä katossa.­

Huoneeseen muualta kantautuvia ääniä on mahdollista häivyttää lisäksi peittoäänijärjestelmällä, joka tuottaa halutunlaista taustaääntä parantamaan keskittymistä. Saman voi toteuttaa myös kotiteatterijärjestelmällä.

Mutta jos kaipaa oikeasti rauhaa ja hiljaisuutta, pitää ääneneristykseen satsata enemmän. Tällainen remontti onnistuu harvalta itse, eikä se ole välttämättä kovin halpa.

Ääneneristykseen perehtynyt suunnittelujohtaja Erno Huttunen suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowisesta kertoo, että kunnollinen ääneneristysremontti maksaa useita tuhansia euroja.

Hinta muodostuu asian monimutkaisuudesta ja siihen vaadittavasta erityisosaamisesta. Pahimmassa tapauksessa väärällä tavalla toteutettuna lisäeristys heikentää ääneneristävyyttä.

Siksi lisäeristämisen ratkaisut on suunniteltava huolella. Käytännössä lisäeristys tehdään rakentamalla esimerkiksi betoniseinän eteen puu- tai teräsrankakoolaus ja kiinnittämällä siihen ruuvaamalla kaksi 13 millin kipsilevyä.

” Huoneesta on mahdollista saada tavanomaisen näköinen.

Tärkeää on, että vanhan seinän ja sen eteen tulevan lisäeristysseinän väliin jätetään riittävä, noin 10–20 millin ilmaväli.

Lisäeristys saattaa olla tarpeen seinien lisäksi lattiassa ja katossa. Tämä yleensä pienentää asunnon pinta-alaa ja huonekorkeutta noin kymmenellä sentillä joka suunnasta.

Huoneesta on silti mahdollista saada tavanomaisen näköinen. Lisäeristys ei näy juuri muuten kuin korotettuna lattiana ja suurempina ikkunasyvennyksinä, HS:n haastattelemat asiantuntijat kertovat.

Kun kotinsa ääneneristystä haluaa parantaa itse eikä ääneneristeissä ole mitään varsinaista vikaa, muutoskuluista vastaa osakas.

”Jos ääneneristeiden puutteellisuus aiheuttaa kuitenkin terveyshaittaa, taloyhtiö voi olla velvollinen parantamaan ääneneristeitä”, sanoo Kiinteistöliitto Uusimaan lakimies Maria Forsblom.

Ääneneristystä parantavien akustiikkalevyjen asentaminen ei hänen mukaansa edellytä osakkaalta muutostyöilmoituksen tekemistä.

Kerrostaloissa erilaiset runkoäänet etenevät rakenteiden kautta pitkälle ja vaimenevat matkalla vain vähän.

Moni tietää, miten rasittavaa on, kun joku kaukainenkin naapuri poraa betoniseinää tai piikkaa lattialaattoja. Mutta myös huonekalujen siirtelystä tai keittiökaappien sulkemisesta syntyvät pienet äänet voivat kuulua ympäröiviin asuntoihin.

Naapureista tulevien äänten tulosuuntaa saattaa olla vaikea paikantaa, koska äänet kantautuvat katon, lattian ja seinien kautta.

Ongelmallisia ääneneristävyyden kannalta ovat esimerkiksi vanhojen talojen kevytbetonirakenteet ja puuvälipohjat, jotka eristävät ääntä huonommin kuin uusissa taloissa käytettävä betoni.

” Vain Skotlannissa vaatimukset ovat tiukemmat.

Uusimpien rakentamismääräysten mukaan tehdyissä taloissa on yleensä vähiten ääneneristysongelmia, koska rakennusmenetelmät ovat kehittyneet ja määräykset tiukentuneet. Ääneneristystä on parantanut muun muassa asuinhuoneistojen välisten betonirakenteiden paksuuntuminen.

Suomi kuuluu Euroopan maista joukkoon, jossa asuinhuoneistoille asetetut vaatimukset ilmaääneneristävyydelle ovat korkeimpia. Vain Skotlannissa vaatimukset ovat tiukemmat.

Ilmaääneneristys vähentää muun muassa puheen ja musiikin siirtymistä tilasta toiseen. Askelääneneristys puolestaan vähentää rakenteisiin kohdistuvien iskujen, kuten kävelyn ja huonekalujen siirtelyn, aiheuttamia ääniä muissa tiloissa.

Asukkaiden tyytyväisyyttä ääneneristykseen eri vuosikymmeninä selvittäneiden tutkimusten mukaan tyytyväisyys ääneneristykseen on parantunut.

Esimerkiksi vuonna 1959 tyytyväisyysprosentti oli 74, kun se vuonna 2005 oli 93.

Yli-Kätkä arvelee, että hyviä ja huonoja rakenneratkaisuja ääneneristävyyden kannalta on tehty niin nousu- kuin laskukausina.

”Rakennusbuumissa laatu on vauhdissa voinut unohtua. Toisaalta laman aikaan on tehty mahdollisesti säästöihin liittyviä kompromisseja.”

Lähteenä on käytetty myös ympäristöministeriön Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden vertailu vanhojen mittaustulosten perusteella -teosta (2014).

Kuulovaurion riski voi tulla vartissa

10–30 dB: Lehtien havina

30 dB: Asuinhuoneiden keskiäänitason toimenpideraja yöaikaan

30–50 dB: Tietokone

35 dB: Asuinhuoneiden keskiäänitason toimenpideraja päiväaikaan

50–70 dB: Keskustelu

70–85 dB: Liikenne

80–100 dB: Ravintola

85 dB: Kuulovaurion riski todennäköinen 8 tunnin altistuksessa

90–100 dB: Konsertti

100 dB: Kuulovaurion riski todennäköinen 15 minuutin altistuksessa

125 dB: Kipukynnys

130–135 dB: Suihkukone

Lähde: Kuuloliitto, sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon terveydellisistä olosuhteista.