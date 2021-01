Helsingin Sanomat etsii upeimpia, hauskimpia tai muuten vain erikoisia riistakamerakuvia.

Riistakameroista on tullut yhä suositumpia.­

Ei ole liioiteltua sanoa, että meillä Suomessa luonto on aina lähellä. Emme hätkähdä, vaikka takapihalla pyyhältäisi kettu tai mökkirannassa jolkottaisi hirvi.

Moni pääsee tutkiskelemaan metsän eläinten touhuja lähietäisyydeltä etenkin riistakamerastaan, joita on tapana virittää esimerkiksi kesämökeille. Niiden kautta on kiehtovaa seurata lähitienoon elämää silloinkin, kun mökki on talviteloilla eikä sinne pääse käymään.

Helsingin Sanomat pyytää nyt lukijoiltaan riistakameran ikuistamia kuvia.

Lähetä kuvasi tai useampi viimeistään sunnuntaina 17. tammikuuta sähköpostilla osoitteeseen oona.laine@hs.fi. Liitä mukaan myös puhelinnumerosi. Jos päätämme käyttää kuvaasi, otamme yhteyttä.