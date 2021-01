Helsingin Sanomat tekee juttua teinien pyhätöistä, tarkemmin sanottuna omista huoneista. Voit ilmoittautua mukaan tämän jutun lopussa.

Teinin oma huone on pyhä paikka, tila, jossa saa kasvaa aikuiseksi rauhassa mutta silti vanhempien lähellä.­

Peliluola ja vilkkuvat valot. Kirjahylly kukkuroillaan antikvariaateista hamstrattuja ja joululahjaksi saatuja opuksia.

Soppi, jonka yhdessä nurkassa on kasa nuotteja, toisessa kitara. Treenikassi, joka on jäänyt purkamatta. Viikkorahoilla ostettu ripsiväri on tipahtanut lattialle, mutta muut meikit ovat kauniisti järjestettynä pöydällä.

Helsingin Sanomat etsii nyt juttuaan varten teini-ikäisiä, noin 13–19-vuotiaita nuoria, jotka asuttavat itselleen mieluista huonetta. Mistä huoneen tunnelma syntyy ja mikä omassa huoneessa on parasta? Tällä kertaa etsimme nuoria lähinnä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueelta.

Ilmoittaudu mukaan täyttämällä alla oleva kysely. Otamme yhteyttä sopiviin kuvattaviin.