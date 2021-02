Big Brotherin viime kaudelta tuttu Olli-Pekka Parviainen viihtyy jäteautonkuljettajana. Hänellä on kuitenkin painava sana sanottavaan siitä, mitä hän päivittäin työssään näkee.­

Me roskaajat

HS:ssä alkaa uusi juttusarja Ammattilainen avautuu. Sarjassa ääneen pääsevät asumisen ammattilaiset. Sarjan käynnistää jäteautonkuljettaja Olli-Pekka Parviainen, joka paljastaa, mikä roskakatoksissa ihmetyttää häntä vuodesta toiseen.

Biojätepussi on seisonut jo hetken eteisessä ja alkanut lemuta ikävästi. Keittiökaapit pursuavat metallisia säilyketölkkejä ja lasisia hillopurkkeja. Kartonkiroskiskin on kukkuroillaan, ja sanomalehtipino on kohonnut vuoreksi.

Yksikään talous maailmassa ei voi välttyä jätteiden kertymiseltä. Kun elämme, roskaamme siinä samalla. Siksi jokaisen on ennemmin tai myöhemmin raahattava pussit ja laatikot talon jätekatokseen.