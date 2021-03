Wide ContentPlaceholder

Jaakko Miettunen muutti viime kesänä autoon. Tässä jutussa hän kertoo, miksi teki niin ja millaista arki on.­

Kotona autossa

Jaakko Miettunen muutti viime kesänä autoon asumaan. Millaista elämä oikein on, kun koti on liikkuva, suihkussakin on käytävä jossain ja postit on haettava kaverin luota?

Kello on puoli kymmenen tiistaiaamuna. Helsingin Rastilan leirintäalue on melkein rikkumattoman hiljainen, kunnes vastaan kävelee mies. Hän harppoo huoltorakennukselle. Mittari on hädin tuskin plussan puolella, mutta ilmassa tuoksuu kevät. Auringonsäteet lankeavat asuntoautojen meren ja vähän kauempana kohoavan, 1800-luvulla rakennetun kartanon päärakennuksen ylle.