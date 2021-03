Tee se näin -juttusarjassa HS etsii vastauksia lukijoiden pulmiin. Tällä kertaa pohdimme kännykän akun toimintaa ja oikeanlaista lataamista. Jutun lopussa voit ehdottaa omaa kysymystä.

Tilaajille

Laturin käyttö on aina syytä lopettaa, jos laturi tai latausjohto ei toimi normaalisti.­

Taas se simahti, kännykkä nimittäin. Pakkassää ei taida tehdä hyvää sen akunkestokyvylle.

Onneksi laturi kulkee joka päivä repussa mukana. Se on kieputettuna pienelle rullalle, jotta veisi mahdollisimman vähän tilaa.

Pistokkeeseen tyrkättävä osa on peräisin puhelimen valmistajalta, mutta johto on mennyt niin monta kertaa säpäleiksi, että alkuperäisen tilalle on pitänyt valita halvempi malli. Onkohan se ihan turvallista?