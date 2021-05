Tee se näin -juttupalstalla HS etsii vastauksia lukijoiden pulmiin. Nyt selvitämme, miten tavarat kannattaa järjestellä keittiön kuivakaappiin. Jutun lopussa voit ehdottaa omaa kysymystä.

Itä-Suomen yliopiston kotitaloustieteen yliopisto-opettaja Moona Heikkinen kertoo, miten keittiön kaapit on hyvä järjestää ja millainen on hyvä hätävara.

Keittiönkaappeja on oikeastaan kolmenlaisia. On kaappeja, joihin on heitetty pari säilykepurkkia ja hyvällä tuurilla vehnäjauhoja. On kaappeja, joista löytää kaikki kaipaamansa tarpeet ja joiden järjestys on tarkkaan harkittu.

Ja sitten on vielä kaappeja, joissa kuiva-aineet on ladottu miten sattuu. Hyllyn takana piileksii kuukausia sitten vanhaksi menneitä pakkauksia.