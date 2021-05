Wide ContentPlaceholder

Neljä sukupolvea asuu saman katon alla. Kuvassa vasemmalta alkaen Tone Kastlunger ja Iiris Mikkilä, Mikkilän vanhemmat Tapani Mikkilä ja Tiina Pitko, Pitkon äiti Ulla Sundqvist ja tämän mies Antti Salminen sekä Mikkilän ja Kastlungerin pojat Kalle ja Eino.

Koti | Asuminen

Neljän sukupolven väkeä

Keskellä Espoon Nöykkiötä on 300-neliöinen talo, jonka seinien sisällä elää neljä sukupolvea. Nuorin asukas on viisi ja vanhin 74 vuotta vanha. Millaista on elämä perhekommuunissa?

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Vessan oveen on liimattu paperilappu, jossa lukee hitusen eteen kaartuvalla mutta itsevarmalla lapsen käsialalla: LAITA VALOT POIS KUN TULET POIS WS:STÄ ETTÄ MUUT TIETÄVÄT ETTÄ SIELLÄ EI OLE KETÄÄN. Jääkaapin ovessa roikkuu puolestaan liitutaulu. Siitä näkee edellisviikon menun ja kauppalistan.