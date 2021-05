Tee se näin -juttupalstalla HS etsii vastauksia lukijoiden pulmiin. Tällä kertaa selvitämme, miten parketin koloja ja naarmuja voi itse korjata ja ehkäistä. Jutun lopussa voit ehdottaa omaa kysymystä.

Kaunis mutta niin herkkä.

Jotakuinkin tällainen on vastaus, jos kysyy suomalaisen mielipidettä puupintaisesta lattiamateriaalista. Moni valitseekin kotiinsa helpommalta tuntuvan vinyylin tai laminaatin.

On totta, että kun lattia on parkettia, elämän jäljiltä ei vuosikymmenten varrella voi kokonaan välttyä. Puu on luonnonmateriaalia siinä missä ihminenkin. Toisaalta myös laminaatti kuluu käytössä yhtä lailla.