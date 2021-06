Mökkibuumi käy kuumempana kuin kenties koskaan. Hetken huumassa hankittu kesäpaikka voi kuitenkin paljastua pettymykseksi – et ehkä ollut halunnut työleiriä ja rahanmenokin on melkoista. Kerro kokemuksistasi alla olevassa kyselyssä.

Pandemia on tehnyt maailmasta monin tavoin erilaisen.

Yksi kiinnostava seikka on ollut mökkielämän elpyminen. Tällä hetkellä mökkimarkkinat käyvät kuumana, ja yhä useampi suomalainen haluaa pakopaikan, jonne hurauttaa.

Myös Helsingin Sanomat nosti ilmiön esiin huhtikuussa. Useat välittäjät ympäri Suomen vahvistivat väitteen siitä, että mökkejä hankitaan nyt enemmän kuin vuosiin.

Tosiasia on kuitenkin se, että läheskään kaikille mökki ei ole synonyymi paratiisille. Sen sijaan se voi tuntua pikemminkin työleiriltä, kohtuuttomalta rahareiältä tai yksinkertaisesti pettymykseltä. Tai sitten mökillä on ihan mukavaa, mutta moni yksityiskohta mökin ylläpidossa tai rahoituksessa on tullut yllätyksenä.

Teemme juttua tästä mökkielämän toisesta puolesta ja etsimme haastateltavia. Oliko mökkielämä toisenlaista kuin ajattelit? Onko sukusi kontolla mökki, josta ei pääse millään eroon? Yllättivätkö mökkiaskareet totaalisesti? Kyselyyn voit vastata alla.