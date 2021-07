Tee se näin -juttupalstalla HS etsii vastauksia lukijoiden pulmiin. Tässä jutussa pohdimme, saako sohvaan pinttyneen hajun häviämään. Jutun lopussa voit ehdottaa omaa kysymystä.

Kirpputorilta mukaan tarttunut sohva on ihana. Siinä on pehmeä, väriltään punertava kangas, josta ei osu silmiin tahran tahraa.

Yksi mutta unelmien sohvassa kuitenkin on: sen haju. Kun sohvalle kellahtaa, nenään tulvahtaa itsepäinen tupakan lemu. Kirpparilla sitä ei haistanut.

Onko huonekaluun pinttyneestä löyhkästä mahdollista päästä eroon? Jututimme aiheesta Työtehoseuran tutkijaa Tarja Marjomaata.

Hajut mietityttävät Marjomaan mukaan monia ja niistä kysellään usein.

Takuuvarmaa vippaskonstia hajua vastaan ei valitettavasti ole olemassa. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö keinoja olisi.

Ensitöiksi Marjomaa suosittelee kokeilemaan tuuletusta. Sohvan tai muun huonekalun voi kiikuttaa parvekkeelle tai pihalle vaikkapa vuorokaudeksi.

Samalla pehmusteita voi tomuttaa ja harjata kevyesti. Irrotettavat päälliset voi pestä omalla riskillä tai pesettää pesulassa. Talviaikaan vuorokauden mittainen raikastus 18 asteen pakkasessa tappaa myös pölypunkit, Marjomaa lisää.

Yhtä lailla hajua voi koettaa hävittää lämmittämällä sohvaa eli viemällä sen kuumaan saunaan.

”Yleensä saunottaminen tehoaa pikemminkin tuholaisiin, mutta aina kannattaa yrittää.”

Tutkija vannoo myös perinteisen ruokasoodan nimeen. Sooda näet imee epäpuhtauksia.

Sitä voi ripotella vaikkapa matolle tai laiskanlinnan käsinojalle ja antaa vaikuttaa.

”Kun sooda on vaikuttanut muutaman tunnin, sen voi imuroida pois. Saa se olla yönkin yli vaikuttamassa.”

Jos materiaali kestää vettä ilman, että siihen ilmestyy läikkiä, soodan tehoa voi lisätä kostuttamalla tekstiilin pintaa.

On olemassa myös erityisiä, huonekaluille tarkoitettuja puhdistusvaahtoja ja tekstiilien hajunpoistoaineita.

Ennen aineiden kokeilemista on Marjomaan mukaan hyvä yrittää selvittää, mitä materiaalia pinta on.

Nahka on vaivaton tunnistaa. Monesti kyseessä on kuitenkin jokin sekoitekankainen tekstiili.

Jos sohvan materiaali on mysteeri, Marjomaa neuvoo kokeilemaan soodaa tai tekstiilin pinnalle tarkoitettua puhdistusvaahtoa ensiksi näkymättömään paikkaan.

Sitten on vielä tekstiilipesuri – nimenomaan tekstiilipesuri eikä esimerkiksi teholtaan kovempi höyrypesuri.

”Höyrypesuri painaa höyryä kankaaseen, minkä takia sitä ei ole järkevää käyttää. Pahimmassa tapauksessa se vain työntää likaa tiukemmin kiinni”, Marjomaa perustelee.

Tekstiilipesuri puolestaan imee likaa ja samalla tunkkaista aromia. Jos pesuria ei halua hankkia omaksi, sen voi yhtä hyvin vuokrata.

Marjomaa kannustaa imuroimaan ja tuulettamaan huonekaluja ja tekstiilejä säännöllisesti.

Viimeinen vaihtoehto on vaihtaa huonekalun päälliset ja jättää pelkkä runko jäljelle. Tämä ratkaisu hävittää myös mahdolliset ötökät sohvasta.

”Tätä kannattaa harkita, jos runko on erityisen kestävä tai kaunis, ja se tekisi mieli entisöidä. Tehtäväksi jää toppausten ja kankaiden vaihtaminen”, Marjomaa sanoo.

Ohimennen tutkija mainitsee myös otsonoinnista eli huoneilman raikastamisesta. Se on äärimmäinen keino, mutta kuitenkin yksi vaihtoehto kokeilla sisäilman puhdistamista huoneistokohtaisesti.

Paitsi tupakalle, huonekalu voi haista maakellarille, ikään kuin yleisesti tunkkaiselle. Kun ilmanvaihto on huono tai heikentynyt, huoneilman kosteuspitoisuus kasvaa.

Silloin ilmassa leijuvien mikrobien määrä kasvaa ja muodostaa myös hajua.

”Tunkkaisuus on siis mikrobien ja bakteerien sekä mahdollisen homeen muodostamaa hajua. Jos tekstiilissä on likatahroja, hajun ilmaantuminen on vielä todennäköisempää”, Marjomaa kiteyttää.

Hajujen ennalta ehkäisemisen keskiössä onkin tekstiilien puhtaanapito. Toisin sanoen niitä on hyvä toisinaan imuroida.

Jos sohvaan ilmestyy tahra, se on syytä yrittää poistaa.

”Kannustan myös tuulettamaan vaikkapa koristetyynyjä ja tamppaamaan mattoja säännöllisesti.”

Marjomaa haluaa lopuksi muistuttaa, että tunkkainen ilma ei läheskään aina tarkoita, että kotona olisi hometta.

Jos pistävän hajun syyksi kuitenkin paljastuu homevaurio, kaikki topatut eli pehmeää materiaalia sisältävät huonekalut tulisi hävittää.

Sen sijaan kovapintaiset huonekalut voi periaatteessa desinfioida esimerkiksi saunottamalla tai höyrypesurilla, vaikka ne olisivat olleet homeisessa talossa.