Kun ruoka palaa kiinni uunipeltiin, tahroja on melkein mahdotonta saada irti – tällä helpolla kelmukikalla pelti puhdistuu

Tee se näin -juttupalstalla HS etsii vastauksia lukijoiden pulmiin. Tässä jutussa paneudumme pinttyneisiin uunipelteihin. Jutun lopussa voit ehdottaa omaa kysymystä.

Piilossa katseilta, syvällä uunin alalokeron syövereissä, viruu nuhjuinen uunipelti.

Vuodet kotikokin palveluksessa ovat pistäneet sen koville. Pellin pinta on niin pinttynyt, että on vaikea kuvitella, että se on joskus ollut kauttaaltaan naarmuton ja tahraton.