Hanna Inkinen muutti entisen puolisonsa kanssa samaan taloon. Virva Lehto asuu omakotitalossa perheensä kanssa mutta viettää myös aikaa yksin vuokra-asunnossa. He ovat saaneet asumiseensa joustavuutta perinteisistä poikkeavilla ratkaisuilla.

Korona-aika on saanut monet kaipaamaan asumiselta joustavuutta. Mökkikauppa on käynyt kiivaana, ja monet etätöihin oikeutetut mökkiläiset ovatkin ryhtyneet viettämään aiempaa pidempiä aikoja kakkoskodilla, jos sellainen etu on käytettävissä.

Hanna Inkisen perheellä ei ole mökkiä, mutta asumisen joustoista heillä on kokemusta.