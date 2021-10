Oman yrityksen hiljattain perustanut Maria Hiltunen työskentelee pääasiassa kotoa. Hän toteaa, että aamulla on kiva herätä kauniiseen kotitoimistoon. Keittiön pöytää koristaa lähes aina kukkakaupasta haettu kimppu.

Sisustusyrittäjä Maria Hiltunen ihaili jo nuorena Tukholman kauniita vanhoja taloja ja haaveili joskus asuvansa samanlaisessa. Vajaa vuosi sitten sellainen löytyi Tampereen Pyynikiltä.

Hiltusten 105-vuotiaassa kaupunkikodissa on eteisestä asti arvokas tunnelma. Korkeaa kattoa ja lattianrajaa kehystävät kauniit, koristeelliset listat.

Lämpimän vaaleasta olohuoneesta ja keittiöstä aukeaa näkymä vehreään Pyynikin kirkkopuistoon. Sisällä asunnossa on hiirenhiljaista, vaikka lähellä on useita vilkkaasti liikennöityjä katuja.

Ei ole ihme, että Hiltuset olivat valmiita luopumaan lähes 70 neliöstä päästäkseen asumaan juuri tähän kotiin. Bertel Strömmerin vuonna 1916 piirtämä julkisivu on yksi Tampereen keskustassa säilyneistä vanhoista kaunottarista.

Vielä vuosi sitten Hiltusten nelihenkinen perhe asui Akaan Viialassa 145 neliön rivitalokodissa.

Molemmat aikuiset kuitenkin ajoivat päivittäin töihin Tampereelle, ja puheissa alkoi yhä useammin vilahdella haave kaupunkiin muuttamisesta.

Maria Hiltunen oli nuoresta asti ihastellut erityisesti Tukholman vanhoja kerrostaloja ja haaveillut asuvansa vielä joskus samanlaisessa.

Lopulta palaset loksahtivat paikoilleen kuin itsestään. Hiltusten tutulle välittäjälle tuli myyntiin kolmio Tampereen Pyynikillä sijaitsevasta Hiilloksentalosta.

Jo ensimmäisellä näytöllä Maria Hiltunen muistaa ihastuneensa erityisesti korkeisiin huoneisiin ja kauniisiin kattolistoihin. Talon osoitekin oli enteellisesti Mariankatu.

Muutto tarkoitti, että tavaroita piti karsia ja 8- ja 10-vuotiaiden veljesten piti mahtua yhteiseen huoneeseen. Koti ja sen sijainti olivat kuitenkin niin täydelliset, että päätös oli nopeasti selvä.

Bertel Strömmerin ja Mikko Tammisen suunnittelema Hiilloksentalo sijaitsee Mariankadulla, aivan Pyynikin kirkkopuiston ja sen vanhan hautausmaan laidalla. Korttelin toisella puolella on Pyynikintori.

Hiilloksentalo oli pitkään Hiilloksen suvun omistuksessa, mistä se on saanut nimensä. Kuva on taloyhtiön sisäpihalta päin.

Remontissa Hiltuset halusivat säilyttää vanhan asunnon tunnelman ja korostaa sitä entisestään.

Kauniit kattolistat saivat seurakseen näyttävät kattorosetit ja koristeelliset lattialistat. Myös seinille Hiltuset halusivat koristelistat, jotka sopivat talon arvokkaaseen tunnelmaan.

Kaunis mosaiikkiparketti sai jäädä paikoilleen, ja hiomisen ja öljyämisen jälkeen siitä tuli täydellinen. Seinien ja isojen kalusteiden värimaailman Maria Hiltunen suunnitteli tasapainottamaan lattian lämmintä sävyä.

Käytännölliseksi suunniteltu tyylikäs keittiö toi asuntoon sopivan modernin vivahteen.

Fakta Kolmio Hiilloksentalossa Tampereella Asukkaat: Sisustus-, stailaus- ja valokuvausalan yrittäjä Maria Hiltunen, valaistussuunnittelija Antti Hiltunen sekä lapset Alex, 10, ja Albert, 8.

Koti: 79 neliömetrin kerrostalokolmio vuonna 1916 rakennetussa Hiilloksentalossa Tampereen Pyynikillä. Talon julkisivun on suunnitellut Bertel Strömmer.

Erityistä: Viialassa tilavasti asunut lapsiperhe alkoi kaivata Tampereen keskustaan ja muutti Pyynikille kerrostalokolmioon. Neliöistä luopuminen historiallisen arvotalon korkeiden huoneiden ja kävelymatkan päästä löytyvien keskustan palveluiden vuoksi on tuntunut oikealta ratkaisulta.

Vajaa vuosi muuton jälkeen Maria Hiltunen sanoo, että päätös lähteä kaupunkiin oli ehdottomasti oikea. Jopa pienemmät neliöt ovat tuoneet arkeen ainakin toistaiseksi pelkästään hyviä asioita.

”Tykkään siitä, että tunnelma on intiimi ja olemme lähellä toisiamme.”

Myös siivoaminen sujuu pienemmissä neliöissä helpommin, vaikka Hiltunen ei pidäkään sitä rasittavana tehtävänä. Huoliteltu asunto paljastaa, että asukkaat nauttivat siitä, että tavarat ovat kauniisti paikallaan.

Hiltunen kertoo rakastavansa sohvatyynyjen pöyhimistä, ja myös lapset osaavat pitää omat lelunsa ja pelinsä järjestyksessä.

Hiltuselle on ollut lapsesta asti itsestään selvää, että oman asuinympäristön pitää olla kaunis ja viihtyisä. Hän muistaa jo pikkutyttönä vaihdelleensa säännöllisesti huoneensa järjestystä.

Yhä edelleen esimerkiksi olohuoneen moduulisohva muuttaa usein muotoaan, kun Hiltuselle iskee sisustusinspiraatio. Esteetikon kotona on aina myös tuoreita kukkia.

”Jos keittiön maljakko on tyhjä, olen todennäköisesti sairas”, Hiltunen sanoo nauraen.

Ulkona kävellessäänkin Hiltunen suuntaa katseensa automaattisesti kauniisiin rakennuksiin ja yksityiskohtiin. Hän kokee, että kaunis ympäristö antaa voimaa ja luo myös rauhoittavan turvallisuudentunteen.

Maria Hiltunen halusi säilyttää asunnon vanhan mosaiikki­parketin. Sen rinnalle hän on valinnut lähinnä vaaleaa, greigeä ja beigen sävyjä sekä mausteeksi hieman mustaa.

Maria Hiltunen ihastui heti ensimmäisessä näytössä asunnon korkeisiin huoneisiin ja kauniisiin kattolistoihin. Remontissa Hiltuset asensivat asuntoon myös koristeelliset lattialistat, seinälistat ja kattorosetit.

Makuuhuoneen muhkea sänky muutti Hiilloksentaloon perheen edellisestä kodista. Hiltunen kehuu, että keskusta-asunnossa saa nukkua rauhassa, koska ulkoa ei kantaudu asuntoon juuri ollenkaan ääniä.

Vaikka sisustaminen on aina ollut Maria Hiltusen intohimo, hän keksi tehdä siitä itselleen ammatin vasta lasten syntymän jälkeen.

”Kun olin nuori, sisustaminen ei ollut Suomessa vielä niin iso juttu, että olisin osannut ajatella sitä ammatiksi.”

Viime keväänä Hiltunen valmistui sisustajaksi Valkeakosken ammattiopistosta. Työkokemusta hän ehti hankkia pari vuotta suunnittelutoimisto Tila & ihmeessä ennen kuin perusti oman yrityksen.

Tuoreen yrittäjän unelmana on päästä yhdistämään työssä kaikki omat intohimot, kuten sisustussuunnittelu, stailaus, somistus ja valokuvaus.

”Juuri nyt töiden kanssa on menossa jännittävä vaihe, kun kaikki on edessä ja mahdollista”, Hiltunen sanoo hymyillen.

Myös yrittäjän arjen kannalta on tärkeää, että koti ympärillä vastaa omia unelmia. Hiltusen toimisto sijaitsee keittiön pöydän ääressä, ja aamulla töihin on helppo herätä, kun kotitoimisto on kaunis ja inspiroiva.

Kukkakimpun katveesta voi kevyin mielin katsoa, kun mies lähtee kävellen omalle toimistolleen ja lapset tien toiselle puolelle kouluun. Juuri nyt kaikki on ihanammin kuin vuosi sitten aivan toisenlaisessa elämässä ja kodissa olisi uskaltanut edes haaveilla.

Hiltuset remontoivat asuntonsa vanhaa kunnioittaen, mutta keittiöstä he halusivat modernin ja käytännöllisen. Ruokapöydän yläpuolella oleva valaisin on House Doctorin. Valaistus­suunnittelijana työskentelevän Antti Hiltusen kädenjälki näkyy siinä, että valon kirkkautta ja sävyä saa säädettyä kätevästi tilanteeseen sopivaksi.