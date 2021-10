Keskellä kaurapuuronmakuista arkea on askare, pyykinpesu, joka on kuin oma taiteenlajinsa. Vaikka se puhuttaa ja jakaa ihmisiä eri leireihin, sen käsikirjoitus on silti aina lohdullisen samanlainen:

Lakanat tai vaatteet koneeseen, vesihana kaakkoon ja jyske käyntiin. Kohta ahertajaa odottaa märkä tekstiilikasa, josta sukeutuu kuivausrummussa tai pyykkinarulla kuivaa ja puhdasta pyykkiä.