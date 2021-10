Kun töölöläinen asunto-osakeyhtiö vaihtoi kaukolämmön maalämpöön, asukkaat saivat myös mahdollisuuden hankkia kotiinsa viilennysjärjestelmän.

Töölöläisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Haarla on tyytyväinen: Kesä oli kuuma, mutta hänen asunnossaan lämpötila pysyi alle 25 asteessa.

Ilmat viilenevät ja asuntojen lämmitys on jälleen ajankohtaista. Taloyhtiön tehtävänä on huolehtia siitä, että lämmitys toimii asianmukaisesti ja että lämmitysverkosto on huollettu ja toimintakunnossa.

”Se on normaalia, suunnitelmallista kunnossapitoa”, toteaa Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Petri Pylsy.