Joulukuusi erittää kaasua, jolla voi olla yllättävä vaikutus kodin kukkiin – Nämä seikat on syytä tietää, jotta kasvit pysyvät hengissä talven yli

Huonekasvien kastelua kannattaa vähentää pimeään vuodenaikaan. Lannoitetta ei-kukkivat kasvit eivät tarvitse talvella ollenkaan, viherkasviasiantuntija neuvoo.

Pimeään vuodenaikaan voi tehdä mieli helliä kodin huonekasveja erityisellä huolenpidolla, jotta ne jaksaisivat virkeinä vähäisessä valossa.

Moni saattaakin sortua nyt hoitamaan kasvejaan liiallisella kastelulla ja lannoittamisella. Pimeimpään aikaan huonekasveja pitäisi päinvastoin kastella harvemmin kuin tavallisesti.

Lannoitetta ei-kukkivat huonekasvit eivät tarvitse ollenkaan talvella eli noin marraskuusta helmikuun puoliväliin, muistuttaa puutarha- ja viherkasviasiantuntija Tiina Ikonen Marttaliitosta.

”Kasvit tarvitsevat kasvaakseen valoa, vettä, ravinteita ja lämpöä. Jos yksi näistä puuttuu, sitä ei voi korvata toisella”, Ikonen sanoo.

Kasvit tuottavat yhteyttämällä ilmaan happea ja itselleen energiaa kasvuun.

”Mutta kasvi ei voi yhteyttää yhtään enempää, jos valo puuttuu, vaikka vettä saisi ylen määrin. Eli kasvi ei pysty käyttämään ylimääräisiä hyödykkeitä kasvuun, ja näin pimeään vuodenaikaan vaarana onkin erityisesti liikakastelu.”

Vettä harvennetulla tahdilla

Etenkin jos valoa ei voi lisätä, pitää kastelua ja lämpöäkin siis vähentää, Ikonen neuvoo. Kuivana tavallisia huonekasveja ei kuitenkaan kannata pitää talvellakaan.

Jos huonekasvi tarvitsee muuhun vuodenaikaan vettä esimerkiksi kerran viikossa, pimeään vuodenaikaan kastella voi puolentoista viikon välein.

Jos oman kodin kasvit on istutettu vesisäiliöllä varustettuun altakasteluruukkuun, veden lisäämisten välissä kannattaa antaa säiliön mennä ensin kokonaan tyhjäksi, Ikonen neuvoo.

”Sen jälkeen kannattaa kokeilla multaa. Vasta kun se tuntuu parin sentin syvyydessä kuivalta, kannattaa täyttää säiliö. Usein ruukussa on syvemmällä vielä kosteutta, vaikka se pinnalta tuntuisikin kuivalta.”

Liian vähän vettä saaneen kasvin tunnistaa nuutuneesta olomuodosta. Kuivahtanut kasvi ei kasva, ja se saattaa pudottaa lehtiä.

Liikaa vettä saanut kasvi tekee keltaisia lehtiä ja voi pehmentyä tyvestä. Ruukku tuntuu painavalta siellä olevan veden vuoksi.

Oikeanlainen kastelu kannattaa muistaa muulloinkin kuin talvella. Ikonen neuvoo, että huonekasvit kannattaa kastella kunnolla silloin, kun niitä kastelee.

”Kannattaa siis kastella kasvit niin, että juuretkin kastuvat, eli antaa niille vettä mieluummin kerralla paljon mutta harvemmin kuin vähän kerralla ja useammin.”

Jos vettä lorottelee vähän kerrallaan ja usein, multa kastuu vain pinnasta, ja kasvin juuristo ei hakeudu koko multatilaan, Ikonen selittää.

Valoa kasvivaloista

Valon määrää voi lisätä erilaisilla kasvilampuilla ja -valoilla.

Tavallisissa lampuissa värilämpötila eli värin sävy on matala eli lämmin. Hehkulampun keltaisen sävyn lämpötila on noin 2 700 kelviniä. Mitä korkeampi lukema on, sen parempi kasveille.

”Kasvilampuissa sävy on yleensä noin 4 000 kelviniä. Markkinoilla näyttää olevan myös led-päivänvalolamppuja, joissa on 5 000 kelviniä ja joiden spektri vastaa luonnonvaloa. Nämä sopinevat kasveille, ja valo on miellyttävä silmillekin.”

Kasvilampuissa usein korostuvat valon sinisen, punaisen ja violetin aallonpituudet, koska niistä on kasveille eniten hyötyä.

Kasvivalon voi hankkia erillisenä valaisimena tai pelkkänä lamppuna.

”Tavallisella E27-kannalla on saatavana kasvivalopolttimoita, jotka on kätevä kiertää kodin valaisimeen.”

Jos kotona on valmiiksi ihmisille tarkoitettu kirkasvalovalaisin, sen hyötyjä huonekasveille voi myös kokeilla, Ikonen sanoo.

”Kasvivaloissa ja kirkasvalovalaisimissa valo on keskenään erilaista, mutta itse huomasin, että viimevuotinen joulutähti tykkäsi kirkasvalosta ja alkoi kasvaa valoa päin.”

Kaikki hyöty irti eteläikkunasta

Jos ei tahdo laittaa rahaa kasvilamppuun eikä kotona ole kirkasvaloa, kasvien saaman valon määrää voi yrittää maksimoida siirtämällä ruukut talveksi kodin valoisimpaan kohtaan, jollainen on monesti etelän suuntaan antava ikkuna.

Liian vähän vettä saaneen kasvin tunnistaa nuutuneesta olomuodosta. Liikaa vettä saaneen kasvin merkki on usein kellastuminen.

Kannattaa avata säleverhot päiväksi ja siirtää osittain ikkunoiden päälle tulevat sivuverhot pois valon tieltä, Ikonen muistuttaa.

”Asettelisin itse kasvit tiiviiseen ryhmään ikkunalaudalle tai ikkunan lähistölle. Kun kasvit ovat ryhmänä, ilma niiden ympärillä pysyy helpommin kosteampana kuin silloin, kun ne on sijoitettu laajemmalle alueelle. Kasvit hengittävät koko ajan, mistä haihtuu kosteutta, ja sitä haihtuu myös mullasta.”

Huoneilma on kuivaa, ja kasvit viihtyvät paremmin, kun ilma on kosteampaa.

Ikonen neuvoo, että kasvien valon saamisesta voi huolehtia myös sillä, että pyyhkii lehdiltä säännöllisesti pölyt.

Kuusi kauas kukkivista kasveista

Pian moniin koteihin kannetaan aito joulukuusi. Kuusi erittää etyleeniä, kaasua, joka nopeuttaa esimerkiksi kukkivien kasvien ja kasvisten pilaantumista.

Niinpä joulukuusen viereen laitetut kukat vanhenevat ennenaikaisesti. Toiset kasvit ovat sille herkempiä kuin toiset.

”Esimerkiksi joulukukkia ei siis kannata laittaa aivan kuusen lähelle, eikä myöskään omenakoria sijoittaa kukkien viereen, sillä omenatkin erittävät runsaasti etyleeniä.”