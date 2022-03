Susanna Isosomppi ajattelee, että kaikki värit sopivat yhteen, kunhan värien sävyt ovat oikeat. Ainoa väri, johon hän itse kyllästyy helposti, on valkoinen. Sitä Isosomppi käyttää mielellään vain tehosteena.

Susanna Isosompin sisustama rintamamiestalo on kaikkea muuta kuin skandinaavisen hillitty. Edes listat eivät ole valkoisia. Tämä värikäs koti saa väkisinkin hyvälle mielelle.

Susanna ja Jani Isosompin koti Akaan Viialassa on kuin satukirjan sivuilta.

Joka huoneessa hehkuvien värien keskellä tulee väkisinkin hyvälle mielelle. Miksi tyytyä valkoiseen ja harmaaseen, kun arki voi olla iloinen leikki?

Susanna Isosomppi toteaa, että värit käyvät hänelle lähes terapiasta. Ajatus siitä, että väreihin voisi kyllästyä, on aina ollut hänelle täysin vieras.

”Jos johonkin väriin kyllästyn niin valkoiseen”, Isosomppi nauraa.

Aikanaan vuokralla asuessaan Isosomppi meinasikin ahdistua, kun ei saanut maalata asuntonsa valkoisia seiniä. Nyt omassa talossa vahinko on otettu moninkertaisesti takaisin.

Mikä koti? Omakotitalo Akaan Viialassa Asukkaat: Sisustussuunnittelija Susanna Isosomppi ja siivousalan yrittäjä Jani Isosomppi sekä koirat Iriska ja Viljo. Koti: Vuonna 1958 rakennettu, noin 100-neliöinen omakotitalo Akaan Viialassa. Erityistä: Susanna Isosomppi on aina rakastanut värejä ja ajattelee, ettei niitä voi olla kotona liikaa. Pariskunnan rintamamiestalo pursuaakin herkullisia väriyhdistelmiä ja upeita kuviotapetteja. 1,5 vuotta sitten Isosomppi alkoi tehdä sisustussuunnittelua myös työkseen ja perusti oman Värienvaloa-yrityksen. Pariskunnan värikästä taloa voi ihailla lisää Instagram-tilillä @varienvaloa.

Isosompit ovat asuneet vuonna 1958 rakennetussa rintamamiestalossaan seitsemän vuotta, ja vuosi vuodelta huoneet ovat saaneet enemmän ja enemmän väriä.

”Kun ostimme talon, kaikki pinnat olivat harmaita tai valkoisia”, Isosomppi kertoo.

Täydellistä kotia pitkään etsinyt pariskunta näki kuitenkin potentiaalia vanhassa talossa, jonka lautalattioita tai pönttöuuneja ei ollut vuosien saatossa hävitetty. Valkoiselle pohjalle oli helppo ryhtyä rakentamaan juuri omia aisteja hellivää värimaailmaa.

Susanna Isosomppi on luonut keittiöönsä väreillä ihanan kesäisen tunnelman. Hän ajatteleekin, että värit toimivat kotona ennen muuta erilaisten tunnelmien luojana.

Isosomppi on maalannut useammasta huoneesta myös listat hehkuvilla sävyillä. Ensimmäisinä väriä saivat pintaansa keittiön listat, joista tuli turkoosit. Keittiön välitilan kaakeleiden sävyn Isosomppi poimi kukkatapetin vihreistä lehdistä.

Ensimmäiseksi pariskunta tapetoi olohuoneen ja ruokailuhuoneen Susanna Isosompin rakastamilla englantilaisilla kuviotapeteilla.

Herkulliset William Morris -tapetit haettiin Akaan Viialaan Virosta asti, koska vielä seitsemän vuotta sitten ne olivat etelänaapurissa lähes puolet halvempia kuin Suomessa.

”Nykyisin hinnat ovat jo lähes samat kuin täällä”, Isosomppi toteaa.

Pariskunta on selvinnyt talossa pääosin pintaremonteilla. Keittiön he uusivat kokonaan, mutta urakka kannatti, sillä huone on nykyisin yksi Isosompin suosikeista.

Värien lisäksi Susanna Isosomppi on hurahtanut kauniisiin tapetteihin. Erityisesti hän rakastaa englantilaisia William Morris -tapetteja, jotka koristavat muun muassa talon olohuoneen ja ruokailuhuoneen seiniä. Venäläinen löytökoira Iriska on perheen tuorein jäsen.

Myös ruokailuhuoneen seiniä koristavat William Morris -tapetit. Värien lisäksi Isosomppi sisustaa mielellään vanhoilla kalusteilla, jotka kantavat mukanaan tarinoita.

Susanna Isosomppi kokee, että väreillä on omaan mielialaan ja kodin tunnelmaan valtava vaikutus.

”Kaikki värit tuovat hyvää mieltä, mutta valintoja tehdessä kannattaa miettiä, millaisen tunnelman mihinkin huoneeseen haluaa luoda”, hän neuvoo.

Isosomppi esimerkiksi halusi omaan olohuoneeseensa hieman hämyisän tunnelman. Keittiöön hän taas loi väreillä ikuisen kesän. Heleästä kukkatapetista poimittu vihreä hehkuu keittiön välitilan kaakeleissa alkukesän vehreyttä.

Puulattia on maalattu punaiseksi kuin mansikka, ja jopa huoneen listat loistavat raikkaan turkooseina.

”Keittiö oli ensimmäinen huone, jossa valitsin myös listoihin muuta kuin valkoista. Mies ensin vähän ihmetteli, voiko niin tehdä, mutta hänkin oli tyytyväinen lopputulokseen”, Isosomppi kertoo.

Sittemmin väriä ovat saaneet myös yläkerran työ- ja vierashuoneen listat, jotka komeilevat sinivihreän tapetin rinnalla räiskyvän pinkkeinä.

Trumpetista tehty valaisin on matkamuisto Riiasta. Vanha mies myi torilla soittimista rakentamiaan valaisimia.

Vaikka talon värimaailma on kuin hulvaton leikki, Isosomppi on oikeiden sävyjen valinnasta tarkka. Tapettien tai maalien mallipalat saattavat riippua seinällä jopa viikon ennen kuin Isosomppi päättää, mikä niistä sopii tilaan täydellisesti.

Esimerkiksi keittiön kaakeleita valitessaan Isosomppi kuljetti kaupoissa mukanaan palasta huoneeseen tulevasta tapetista.

”Yleensä huoneideni värimaailmat lähtevätkin rakentumaan nimenomaan tapettien pohjalta. Niiden valintaa mietin kaikkein huolellisimmin, sillä tapetointi on melko työlästä ja laadukas tapetti voi olla arvokas sijoitus”, hän kertoo.

Maalaamaan Isosomppi saattaa sen sijaan ryhtyä kevyemmälläkin harkinnalla, jos lupaava maali osuu kohdalle. Työhuoneen alkovin hän ehti sutia ilmaiseksi saadulla maalilla kertaalleen ennen kuin totesi, että sävy oli täysin väärä.

”Vahinko ei tuntunut isolta, koska tykkään maalata ja uusi sävy oli helppo hakea kaupasta tilalle”, Isosomppi toteaa.

Isosomppi ajattelee, että värikäs tapetti sopii hyvin ilahduttamaan myös vessaa.

Väriloisto alkaa heti kuistilta. Valkoisesta violetiksi maalattu senkki on Susanna Isosompin mummolan peruja.

Isosomppi on huomannut, että moni suomalainen arkailee väreillä sisustamista, koska pelkää kyllästyvänsä rohkeisiin sävyihin.

Hän kuitenkin rohkaisee kokeilemaan kodin sisustuksessa omia lempivärejä.

”Omassa kodissa ei kannata murehtia sitä, mitä muut ajattelevat, vaan miettiä rohkeasti, mistä itse pitää. Jos johonkin väriin kyllästyy, aina voi maalata uudestaan”, hän vinkkaa.

Isosomppi huomauttaa, että väreillä voi sisustaa myös hillitysti. Jo muutama vaalea pastelliväri tekee kodista kiinnostavamman kuin pelkät valkoisen sävyt.

Ja jos maalipurkkiin tarttuminen tuntuu liian radikaalilta, värejä voi kokeilla ensin tekstiileissä, kuten tyynyissä, verhoissa ja torkkupeitoissa.

”Itse rakastan tyynyjä ja torkkupeittoja. Niillä on helppo muuttaa huoneen tunnelmaa nopeasti”, Isosomppi toteaa.

Susanna Isosomppi kokee olohuoneen sävymaailman rentouttavan hämyiseksi. Isosomppi sanoo pitävänsä kaikista väreistä, mutta jos yksi suosikki pitäisi valita, se olisi todennäköisesti turkoosi tai vihreä.

Olohuoneen suuri kaappi on maalattu Susanna Isosompin lempivärillä turkoosilla.

Sisustaminen ja väreillä leikittely tuovat Isosompille niin paljon iloa, että muutama vuosi sitten hän päätti tehdä niistä itselleen myös ammatin.

Sisustusartesaaniksi valmistuttuaan Isosomppi perusti Värienvaloa-yrityksen, jonka ansiosta hän on päässyt hyödyntämään tarkkaa värisilmäänsä myös muualla kuin kotonaan.

Isosomppien omassa talossa huoneiden väritysprojekti alkaa vähitellen olla valmis.

Portaikon ja alakerran kylpyhuoneen ulkomuoto on vielä sama kuin edellisten asukkaiden aikana, mutta ainakin kylpyhuoneremontti saa odottaa vuoroaan jonkin aikaa.

”Tällä hetkellä olen kodistamme todella iloinen. Värivalinnat ovat onnistuneet, kun niistä tulee joka päivä hyvä mieli”, Isosomppi hymyilee.