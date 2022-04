Onni Nummela, 15, on tehnyt Legoilla rakentamisesta taidetta – Nyt Lego-julkkis esittelee huoneensa, jossa vallitsee uskomaton järjestys

Onni Nummela nähdään televisiossa Lego Masters Suomi -ohjelman nuorimpina kilpailijana ystävänsä Velmeri Männikön kanssa. Nummela toivoo ohjelman opettavan, ettei teini-ikäisenä tarvitse luopua harrastuksista, vaikka ne tuntuisivat muiden mielestä noloilta.

Kun tamperelainen Onni Nummela, 15, oli taaperoikäinen, isovanhemmat ostivat hänelle pienen purnukan, koottavan lentokoneen tai vastaavan. Se oli Nummelan ensikosketus Legojen maailmaan.

”Olin ehkä 2–3-vuotias, niin pieni, että olisin saattanut syödä osia. Leikkimistäni piti vahtia”, Nummela kertoo ja pidättelee naurua.

Muutaman vuoden kuluttua siitä hän peri isänsä lelut eli 1980- ja 1990-lukujen linna-, avaruus- ja kaupunkiteemaiset Legot.

”Olimme isomummullani yötä. Muistan elävästi, kuinka siellä parvekkeella sain ensimmäistä kertaa upottaa käteni valtavaan kasaan Legoja. Silloin syntyi myös intohimoni Legon minifiguureita eli Lego-hahmoja kohtaan.”

Nummelalle Legot ovat paljon enemmän kuin leluja. Ne ovat paitsi taidemuoto myös harrastus ja keräilykohde.

”Minä näen Lego-hahmon pienenä taideteoksena, varsinkin kun sellainen on tehty hyvin. Yksityiskohdat kiehtovat. Esimerkiksi Legon omista hahmoista Kapteeni Punaparta tai pimeässä hohtava kummitus ovat sairaan päheitä.”

Onni Nummela rakastaa supersankareita ja Tähtien sotaa. Onneksi myös hänen isällään on samanlaiset mielenkiinnon kohteet. Onni Nummelaa ei voi hyväksyä Palikkatakomon eli Suomen Lego-yhdistyksen jäseneksi, koska ikäraja on 16. Hänen isänsä kuuluu Palikkatakomoon.

Nummela esittelee Lego-hahmojaan niin innoissaan, että on vähällä hengästyä.

”Tässä on esimerkiksi tällainen väärällä jalalla herännyt herrasmies. Voin kääntää hänen kasvonsa niin, että hän säikähtää Hämähäkkimiestä. Hahmoissa on kaunista, että kasvoilla ja osilla saa luotua tarinoita. Pystyn luomaan kohtauksia ikärajallisista elokuvista, mitä Lego ei koskaan tekisi. Lego on tarkka brändistään.”

Nummela näkee Legot ensisijaisesti taiteena.

”Jo se on taidetta, että rakentaa kaupassa myytävän setin valmiiksi. Sekin on taidetta, kun rakentaa jotakin täysin omasta päästään. Mutta Legoissa kiehtovinta on, että jo olemassa olevaa voi parantaa ja siihen voi tehdä lisäyksiä, mutta toisaalta kaiken voi palauttaa alkuperäiseen muotoonsa.”

Kuka? Onni Nummela Syntynyt Tampereella 2007.

Käy Kaukajärven koulun kahdeksatta luokkaa.

Perheeseen kuuluvat sisko Emma, 13, isä Toni ja äiti Katri Nummela.

Ystävystyi vuonna 2020 Velmeri Männikön kanssa, joka pitää Pöytyällä Lego-museota. Parivaljakko nähdään kilpailemassa Lego Masters Suomi -ohjelmassa MTV3-kanavalla. Formaatti on alun perin brittiläinen.

Nummelaa voi seurata Instagramissa tilillä @finnishlegobuilder ja hänen Lego-teemaisia striimejään Twitchissä tilillä @spacesauna.

Legoissa on aina ollut Nummelan mielestä jonkinlainen viehätys, taika. Nälkä on vain kasvanut vuosien varrella – kunnes koitti teini-ikä. Muut ystävät ympärillä lopettivat Legoilla leikkimisen yksi kerrallaan.

Nummela pohti, pitäisikö hänenkin lopettaa Legoilla rakentaminen. Hän ei kuitenkaan lopettanut vaan päätti sen sijaan jatkaa ja päinvastoin syventää intohimonsa ammentamista.

Erityisesti televisio-ohjelmaan Lego Masters Suomi osallistumisen salaaminen jännitti.

”Pitkään mietin itsekseni, että mitenköhän porukka suhtautuu. Lopulta kaikki luokaltani olivat ihan messissä. Totta kai luotin heihin, mutta taustalla kyti pieni entä jos. Onneksi entä jos -skenaario on harvoin totta. Palaute on ollut pelkästään positiivista, ja jopa puolitutut ovat tulleet juttelemaan aiheesta.”

Nummela huomauttaa, että Lego on universaalisti rakastettu asia.

”En tiedä yhtäkään ihmistä, joka inhoaisi Legoja. Paitsi jos sattuu astumaan sellaisen päälle.”

Esimerkiksi pelaaminen oli ennen ”nörttien juttu”, mutta nykyään se on valtavirtaa. Nummela toivoo, että samanlainen muutos tapahtuisi Legoille.

”On hienoa, että Lego saa nyt näkyvyyttä, jota sillä ei ole aiemmin ollut. Minä olen nauttinut Legoista aina, vaikka teini-iässä porukka lopettaa. Ehkä sellaiset henkilöt rohkaistuvat, jotka eivät ole tätä ennen uskaltaneet tuoda harrastustaan esiin.”

Vanhemmat eivät aluksi ymmärtäneet, kuinka tosissaan heidän poikansa on Legojen kanssa.

”Onni yritti aluksi selittää meille tätä huonetta, mutta emme aluksi tajunneet. Emme ymmärtäneet, kuinka loppuun hiottua lajittelu on. Olimme sitä mieltä, että silloiset laatikot olivat ihan hyvät, ja Onni yritti selittää, kuinka hidasta rakentaminen on”, kertoo äiti Katri Nummela.

Lego-hahmojen päitä lajiteltuna. Oikealla kuvassa on zombeja, haamuja, mörköjä ja kaikkea siltä väliltä. ”Isäni on kertonut, että pienestä asti minulla on ollut tapana tuijottaa Lego-hahmojen ilmeitä erityisen tarkasti. Niihin mahtuu mitä pienimpiä, kiehtovia yksityiskohtia”, Onni Nummela kertoo.

Toki myös Velmeri Männikköön, 17, tutustumisella oli vaikutusta. Männikkö asuu Pöytyällä ja pitää siellä Suomen ainutta Lego-museota. Katri Nummela bongasi sen, ja perhe suuntasi sinne matkalle ensimmäisenä koronakesänä 2020.

”Siellä käyminen antoi myös vanhemmilleni perspektiiviä asiaan. Velmeri on järjettömän omistautunut seteille. Hän on kuin Lego-arkeologi, käy läpi nettikirppareita ja etsii vanhoja settejä. On mahtavaa nähdä, kuinka hän toteuttaa itseään.”

Männikköön tutustuminen oli silmiä avaava kokemus sekä Nummelalle itselleen että hänen vanhemmilleen.

”Silloin tajusin, että tällaista haluan homman olevan. Vaihdoimme numeroita, ja meistä tuli frendejä. Velmeriltä kysyttiin, aikooko hän osallistua televisio-ohjelmaan, ja hän puolestaan kysyi minua parikseen.”

Nummela ja Männikkö ovat ohjelman nuorimmat osallistujat. Vanhimmat ovat 50–60-vuotiaita.

”Lego yhdistää ikäluokkia. Harmi, etteivät teinit uskalla aina hyödyntää intohimoaan. Aikuisena se on helpompaa, koska kukaan ei tule nälvimään. Minäkin olen miettinyt, onko outoa, jos rakennan yksin Legoilla. Mutta ei, se ei ole outoa vaan kunnioitettavaa.”

” ”Kolme miljoonaa Lego-palikkaa saattaa kuulostaa paljolta, mutta itse asiassa sekään ei riitä loputtomiin.”

Nummela tahtoo rohkaista kaikkia, ettei kukaan heittäisi mitään itselleen rakasta romukoppaan yleisten mielipiteiden takia.

”Ei minullekaan ole tullut kukaan nälvimään. Suurin osa ihmisistä varmasti hyväksyy oudonkin harrastuksen. Ja jos ei hyväksy, älä kuuntele sellaisia henkilöitä.”

Nummelan mukaan Lego Masters Suomi -ohjelma on erilainen kuin muut: paljon luovaa ja paljon soveltamista.

”Se oli yhtä tunteiden vuoristorataa, jännitystä ja iloa. Minun ja Velmerin rakentaminen oli tosi kivaa. On tärkeää, että siitä jäi positiivinen viba. Kolme miljoonaa Lego-palikkaa saattaa kuulostaa paljolta, mutta itse asiassa sekään ei riitä loputtomiin. Tietenkään mitään sellaista ei saanut kopioida, mitä Lego on jo toteuttanut.”

Nummela ei osaa arvioida, kuinka paljon hänellä on Legoja. Laatikot ovat pullollaan, ja Legoja löytyy myös olohuoneesta.

Yksi hieno asia Lego-hahmoissa on, että ne ovat täysin modulaarisia eli kaiken pystyy vaihtamaan aina raajoista hiuksiin tai päähineeseen.

”Velmeri ei oikein tykännyt kilpailussa siitä, kun revin kaikki osat irti. Se saattaa hieman kuluttaa tai löysyttää osia.”

Flyygeli on koottu kokonaan Legoista, ja se soi kuin oikea soitin. Flyygeliä pystyy soittamaan puhelinsovelluksen avulla tai manuaalisesti. Onni Nummela esitteli ominaisuuksia soittamalla Tuiki tuiki tähtöstä.

Nummela esittelee olohuoneessa soivaa Lego-fanin suunnittelemaa flyygeliä. Hän soittaa Tuiki tuiki tähtöstä ja rientää takaisin omaan huoneeseensa valokuvattavaksi.

Katri Nummela naurahtaa. ”Me olemme vähän tällaista keräilyyn hörvähtänyttä porukkaa.”

Isä Toni Nummela nyökyttelee. ”Ei tätä hommaa rahan takia tehdä. Mekin tykkäämme.”

”Minä tajusin vasta vuoden 2020 aikana, että tätä Onni on päättänyt harrastaa”, Katri Nummela sanoo.

Kaikenlaisia harrastuksia käytiin läpi, Toni Nummela kertoo.

”Kokeilimme Onnin kanssa koripalloa, futsalia, suunnistusta, uintia... Ei se siitä jäänyt kiinni. Rummut jäivät, rockia se tykkää paukuttaa huoneessaan rummuilla.”

Onni Nummela ei saa liittyä Legoihin keskittyvään Palikkatakomo-yhdistykseen, koska ikäraja on 16 vuotta. Palikkatakomon kautta on kuitenkin helppo päästä mukaan suomalaisiin harrastajapiireihin.

Lego-yhteisö on kaikkialla, etenkin internetissä: Redditissä, Youtubessa, Facebookissa.

”Erityisesti englanniksi on laajat piirit, sillä jenkeissä, briteissä ja Australiassa on paljon tekijöitä.”

Lego-lamppu on peräisin konkurssiin menneestä lelukaupasta. Taustalla näkyy toinen Onni Nummelan intohimo: rockyhtye AC/DC.

Millainen Lego-rakentaja Nummela sitten on?

”Minä en ole settihullu eli en fanita yhtä paljon niitä valmiita. Tykkään enemmän moceista [my own creation] eli omista luomuksistani.”

Huone sai nykyisen muotonsa vuonna 2021. Ledivaloin kootut vitriinit sekä isot ja pienet laatikostot tekivät lajittelusta loppuun hiottua.

”Lego on minulle todella tärkeää, tapa ilmaista itseään. Tykkään suunnitella ja rakentaa. Palikkajärjestelmä antaa rajat, mikä tekee hommasta mielenkiintoista. Pitää pohtia, kuinka saa luotua minkäkin muodon.”

Nummela huomauttaa, että joillekin ihmisille Legot ovat myös investointi. Joidenkin settien arvo nousee. Taloudellinen puoli ei kuitenkaan kiinnosta häntä.

Tahtoisiko Nummela suunnitella Legoja vielä jonain päivänä?

”En tiedä, olisiko minusta siihen.”

Perään hän lähettää kuitenkin sähköpostilla, että mahdollisesti – ja tälläkin hetkellä hän tahtoisi löytää hommia Legon parista.