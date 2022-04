Selvitimme, mitä pintamateriaaleja ja millaisia mattoja kannattaa valita, jos haluaa päästä kodin siivoamisessa helpolla. Neuvoja antavat siivooja Auri Kananen sekä Marttaliiton ja Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntijat.

Moni haluaa päästä kodin siivouksesta helpolla, eikä hinkata pinttynyttä likaa suihkukaapin seinistä ja pestä keittiön laattojen saumoja yhä uudelleen.

Kysyimme asiantuntijoilta, mitä pintamateriaaleja ja millaisia mattoja kannattaa valita kotiin, jotta siivoaminen on helppoa ja sujuvaa.

Sosiaalisesta mediasta tunnettu ammattisiivooja Auri Kananen, Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs, Marttaliiton neuvonnan johtaja Teija Jerkku sekä Pirkanmaan marttojen kotitalousasiantuntija Eija Kalliojärvi kertovat materiaaleista ja matoista.

1. Lattiaksi laminaatti

Lattiamateriaaleista Auri Kanasen suosikki on laminaatti, joka on ”superhelppo”.

”Jos puhutaan pelkästä siivottavuudesta, niin laminaatti on paras. Mutta laminaatissa on paljon muita huonoja ominaisuuksia”, Kananen sanoo.

Laminaatin kanssa pitää olla erityisen tarkkana, jotta ei käytä liikaa vettä.

Marttaliiton Jerkku korostaa, että laminaattilattian saa nopeasti pilalle runsaalla veden käytöllä. Siksi sitä kannattaa pyyhkiä vain nihkeällä mopilla tai liinalla.

2. Tasaiset seinät

Seinämateriaaleissa tärkeintä on tasaisuus. Tapetin ja maalin väliltä valitessa Kananen liputtaa maalatun seinän puolesta.

”Jos tapettiin roiskuu jotain, sitä ei voi pestä. Valkoiselta maalatulta pinnalta saa puhdistuskivellä kaiken lian pois.”

Kananen toteaa, että täysin valkoiset seinät voivat olla karun näköiset, mutta siivoamisen kannalta ne ovat helpoimmat.

Jerkku sanoo, että maalattuja seiniä voi pyyhkiä nihkeällä liinalla. Maalillakin on väliä.

”Mitä kiiltävämpi ja kovempi maalipinta on, sitä helpompi se on puhdistaa ja sitä paremmin se kestää puhdistamista. Jos maalipinta on liitumainen ja siitä jää pyyhittäessä sormeen maalia, pintaa ei voi juuri pestä”, Jerkku toteaa.

3. Keittiöön terästä ja kovat tasot

Tasaisuus on valttia myös keittiön seinissä.

Keittiön välitilaan eli lieden ja tiskipöydän yläpuolella olevaan seinään asennettiin ennen pelkkää laattaa. Nyt vaihtoehtoina on muun muassa lasia, pleksiä ja mikrosementtiä.

Kalliojärvi Martoista toteaa, että saumaton levyratkaisu on helpompi pitää puhtaana.

Kanasen mukaan keittiön pöytätasojen puolestaan pitäisi olla kovaa materiaalia, joka ei ime mitään sisäänsä.

”Puu on vaikea, jos se kastuu usein. Kivitaso on hyvä. Laminaattikin käy, kunhan siihen ei jää vettä pitkäksi ajaksi.”

Pesualtaan materiaaliksi Kananen ei ottaisi komposiittia, koska se värjäytyy eikä kestä kovin voimakkaita pesuaineita.

”Teräsallas on kaikista helpoin puhdistaa”, siivousguru sanoo.

Kaappien ovien materiaaliin Kananen ei ota kantaa, mutta pintojen pitäisi olla tasaiset. Väreistä hän neuvoo välttämään mattamustaa, koska siinä rasvaiset sormenjäljet näkyvät eniten.

4. Suihkuverho voittaa suihkukaapin helppoudessa

Kylpyhuoneen seiniin ja lattiaan kotitalousasiantuntija Kalliojärvi suosittelee isoja laattoja, jotta saumoja on vähemmän.

”Saumat ovat arkoja kemikaaleille ja keräävät likaa.”

Kylpyhuoneen lattialle kerääntyvät kalkkisaostumat eivät näy, jos lattia on vaalea. Ne ovat itsessään vain ulkonäköhaitta.

”Tosin jos kalkkia on lattialla todella paljon, karheana kohtana se kerää itseensä rasvaa ja muuta likaa.”

Siivoojan kannalta suihkuverho on vaivattomampi kuin suihkutilan ympärillä olevat ovet, joista joutuu pesemään kalkki- ja muita tahroja.

Kalliojärvi neuvoo valitsemaan sellaisen suihkuverhon, jonka voi itse pestä pyykinpesukoneessa. Lisäksi suihkuverhoa ei pidä jättää suihkun jälkeen nippuun vaan antaa sen kuivua ilmavasti.

Kylpyhuoneen kynnyksen ulkopuolelle Kalliojärvi suosittelee asettamaan maton, johon jalat kuivataan, jotta kosteutta ei siirry asunnon muille lattioille.

5. Kevyt ja tiivis puuvillamatto

Jotta siivous sujuisi helposti, Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs neuvoo hankkimaan tiiviisti kudotun maton, koska se on helppo imuroida.

”Mitä pörröisempi tai pitkälankaisempi matto, sitä enemmän se kerää pölyä ja sitä hankalampi se on imuroida”, Ijäs sanoo.

Jerkun mukaan siivouksen takia kannattaa välttää mattoja, joissa on hapsuja, kohokuvioita tai -koristeita.

Myös Auri Kananen toteaa, että helposti siivottava matto on sileäpintainen ja tasainen.

”Tosi tiheästi kudottu ja ohut matto on paras. Sen voi ottaa teräväkuivaimella nopeasti. Jos maton pystyy nostamaan yhdellä kädellä, niin se on helppo siivota. Pyyhin maton kuivaimella, nostan ja vedän sitten maton alta kuivaimella”, Kananen sanoo.

Räsymattoa Kananen ei pidä helppohoitoisena.

”Räsymatto on ärsyttävä puhdistaa. Se ei ole tiiviisti kudottu, vaan se menee imuriin ja on lötkömötkö.”

Kudotuista matoista puuvillamatot ovat siinä mielessä helpoimpia, että niitä voi käydä pesemässä itse automaattipesulassa ja ne kuivuvat nopeammin kuin esimerkiksi villamatot.

Kudottua paperinarumattoa ei voi pestä itse, vaan se pitää viedä pesulaan ammattilaiselle pestäväksi.

Samoin kudotun villamaton Ijäs pesettäisi ammattilaisella, koska villa on herkkää materiaalia. Villamaton hyvä puoli on se, että villa materiaalina hylkii likaa.

Eteismatoksi Katariina Ijäs vinkkaa hankkimaan keinomateriaalista tehdyn maton.

”Niistä saadaan tiivis, kestävä ja helposti puhdistettava matto”, Ijäs toteaa.

6. Vähemmän tavaraa, helpompi siivota

Lopuksi Auri Kananen muistuttaa, että ylipäätään siivottavuuteen vaikuttaa eniten tavaran määrä.

”Jos tavaraa on paljon, niin ei tule siivottua.”

Siivoaminen helpottuu huomattavasti, kun tavaroita on vähän ja ne ovat hyvässä järjestyksessä.