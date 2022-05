Helsingin Sanomat etsii juttua varten Suomen kiinnostavimpia puutarhoja. Kyselyyn voit vastata alla.

Oletko täysin omistautunut puutarhaharrastukselle? Avautuuko pihaltasi näkymä, joka tuo mieleen ranskalaisen muotopuutarhan tai englantilaisen maisemapuutarhan?

Vai onko pihallasi labyrintti tai villi viidakko, jonka köynnöskasvit kilpailevat toinen toistaan vastaan? Ehkäpä puutarhassasi lymyää sittenkin hulppea huvimaja, puutarhatonttujen pataljoona tai jotain sellaista, mitä ei osaa kuvitella ennen kuin pihan on omin silmin nähnyt.

Suomalaiset ovat kovaa puutarhakansaa, jolle viherpeukalointi on lähellä sydäntä. Sen vuoksi on selvää, että maamme on täynnä toinen toistaan persoonallisempia puutarhoja.

Nyt Helsingin Sanomat etsii juttua varten Suomen upeimpia pihoja. Vastaa alla olevaan kyselyyn, niin saatamme ottaa sinuun yhteyttä jutunteon merkeissä.