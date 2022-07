Onko asunnon sijainti kohdillaan, jos se sijaitsee lähellä keskustaa? HS kysyi asiantuntijoiden kantaa asiaan. Jutun laskurilla voi myös selvittää, missäpäin pääkaupunkiseutua omat toiveet etäisyydestä ja neliöhinnasta kohtaavat parhaiten.

Asunnossa on hyvin varusteltu keittiö ja runsaasti säilytystilaa. Kylpyhuone on juuri remontoitu. Seutu on rauhallinen, kauppa lähellä, koulu ja päiväkotikin aivan kulmilla.

Ennen kaikkea sijainti on erinomainen, sillä liikenneyhteydet ovat mainiot: bussilla hurauttaa keskustaan hujauksessa!