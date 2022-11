HS:n hakukone näyttää, kuinka moni kunnassasi asuu vuokralla ja kuinka moni omistusasunnossa.

Suomessa asui viime vuoden lopulla vuokralla runsaat 1,5 miljoonaa ihmistä. Vuokralla asuvien osuus niin sanotusta asuntoväestöstä on noussut useita vuosia peräjälkeen.

Vuokralla asuvien määrä ylitti Suomessa viime vuonna ensi kertaa 1,5 miljoonan rajan. Määrä on suurempi kuin kertaakaan vuoteen 2005 asti ulottuvalla tarkastelu­jaksolla.

Tilastokeskus julkisti viime viikolla tuoreimmat tiedot suomalaisten asumismuodoista, ja tilastoista paljastuu kaksi trendiä: sekä vuokralla asuvien että yksinasuvien määrä on kasvussa.

Vuokra-asunnoissa asui vuoden 2021 lopussa 28 prosenttia asuntoväestöstä. Osuus on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Vastaavasti omistusasunnoissa asui 69 prosenttia asuntoväestöstä.

Asuntoväestöön ei lasketa laitoksissa kirjoilla olevia, asuntoloissa tai ulkomailla vakinaisesti asuvia eikä kodittomia.

Esimerkiksi vuodesta 2018 vuokralla asuvien määrä on kasvanut yli 100 000 hengellä.

”Vuokralla asuminen on lisääntynyt yleisesti finanssikriisistä lähtien”, kuvasi yliaktuaari Mika Ronkainen Tilastokeskuksen tiedotteessa.

Suurissa kaupungeissa vuokralla asuvien osuus on huomattavasti maan keskiarvoa suurempi. Helsingissä osuus oli viime vuoden lopussa 45,6 prosenttia, Turussa 44,5 ja Tampereella 43,3 prosenttia asuntoväestöstä.

Kun Helsingissä luku on pysynyt miltei samana vuosi vuodelta, Turussa ja Tampereella vuokralla asuvien osuus on noussut kymmenessä vuodessa yli kuusi prosenttiyksikköä. Vastaavasti omistusasumisen yleisyys on vähentynyt.

Erityisesti vuokra-asuminen on lisääntynyt nuorilla. Viime vuonna noin kolme neljästä alle 30-vuotiaasta asui vuokra-asunnossa. Osuus on noussut noin kymmenellä prosenttiyksiköllä verrattuna vuoteen 2011.

Alla olevasta kartasta näet vuokralla asuvien osuuden kuntakohtaisesti.

Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuminen on lisääntynyt myös yksinasuvilla. Yksinasuvista vuokralla asui viime vuonna 50 prosenttia ja omistusasunnossa 46 prosenttia.

”Suurissa kaupungeissa tilanne on toinen, sillä esimerkiksi Tampereella ja Turussa lähes kaksi kolmesta yksinasuvasta asuu vuokralla”, Tilastokeskuksen Ronkainen sanoi tiedotteessa.

Yksinasuvien osuus asumismuodosta riippumatta on kasvanut Suomessa joka vuosi vuodesta 2005 alkaen. Kun vuonna 2005 yksinasuvia oli vajaat 19 prosenttia asunto­väestöstä, viime vuonna osuus oli lähes 24 prosenttia. Yksinasuvia oli viime vuoden lopussa vajaat 1,3 miljoonaa.

Suurissa kaupungeissa yksinasuvien kotitaloudet ovat yleisimpiä. Turussa miltei joka kolmas kolmas asuntoväestöstä asui viime vuonna yksin.

Alla olevalla laskurilla voit katsoa tarkemmin, kuinka moni esimerkiksi kotikunnassasi asuu vuokralla ja kuinka moni omistusasunnossa. Laskuri näyttää myös yksinasuvien määrän.