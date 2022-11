Saako termostaattia kääntämällä lisää lämpöä? Asiantuntija kertoo, mitä asukas voi tehdä, jos kotona on liian kylmä

Rakennuksen lämmöstä huolehtiminen on ensisijaisesti taloyhtiön velvollisuus, sanoo Kiinteistöliiton neuvontalakimies.

Syksy on ollut Etelä-Suomessa leppeä, joten useimmille energian säästäminen ei ole vielä tuottanut vaikeuksia. Mutta muuttuuko tilanne, kun ilmat kylmenevät?

Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia kertoo, mitä asukas voi tehdä, jos kotona alkaa paleltaa.

Tapio Haltia

Myös Kiinteistöliitto on patistellut tänä syksynä taloyhtiöitä säästötalkoisiin.

”Jo yhden asteen vähennys huonelämpötilassa säästää viisi prosenttia lämmitysenergian kulutuksessa”, Haltia kertoo.

Haltia suosittelee asuntojen sisälämpötilaksi 21–22 astetta.

”Useimmat kokevat sen sopivana, ja sitä pidetään myös terveydelle hyvänä”, hän sanoo.

Taloyhtiön hallitus voi hänen mukaansa päättää lämpötilan maltillisesta säätämisestä. Useamman asteen muutoksiin tarvitaan yhtiökokouksen päätös.

”Jos taloyhtiöissä on syytä kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous vaikkapa kohonneiden kulujen vuoksi, asialistalle kannattaa ilman muuta nostaa myös keskustelua siitä, miten energiaa voidaan säästää”, Haltia huomauttaa.

Asuntojen lämpötila ei kuitenkaan saa olla alhaisempi kuin 18 astetta. Niin määrittelee asumisterveysasetus. Säädös ei koske esimerkiksi varastotiloja eikä rappukäytäviä, joissa lämpötila on usein 17–18 astetta.

Asetuksen määrittelemä 18 asteen vähimmäislämpötila on tärkeä paitsi asukkaille, myös rakennukselle. ”Tällaisessa lämpötilassa ilmanvaihto toimii, putket pysyvät sulina eikä rakenteisiin ala kertyä kosteutta”, Haltia kertoo.

Myös muut rajut energiansäästökeinot, kuten ilmanvaihdon tai venttiilien sulkeminen voivat johtaa rakenteiden vaurioitumiseen ja sisäilmaongelmiin.

”Ilmanvaihdolla on rakennuksessa tärkeä tehtävä. Sen lisäksi, että se tuo sisätiloihin happea, se poistaa sieltä hiilidioksidia ja asumisen aiheuttamaa kosteuskuormaa”, Haltia sanoo.

Jos ilmanvaihtoa halutaan säätää tuntuvasti, Haltia suosittelee käyttämään asiantuntijan apua.

” Lattia­lämmityksellä on olennainen merkitys märkä­tilojen kuivumisessa ja kunnossa pysymisessä.

Liiallista säästöintoa on syytä hillitä myös asunnon lattialämmityksen suhteen.

”Sähkökäyttöinen lattialämmitys vie tyypillisesti paljon sähköä, joten käyttö kannattaa pitää järkevissä lukemissa. Kokonaan sitä ei kuitenkaan kannatta sulkea”, Haltia sanoo.

Lattialämmityksellä on hänen mukaansa olennainen merkitys märkätilojen kuivumisessa ja kunnossa pysymisessä. Lattialämmitys tulisikin säätää pari astetta lämpimämmäksi kuin huoneen lämpötila.

”Kylpyhuoneen ovi kannattaa kuitenkin pitää kiinni, jotta lattialämmityksellä ei lämmitetä koko asuntoa”, Haltia muistuttaa.

Taloyhtiön lämmön perussäätö määrittelee kehykset asuntojen sisälämpötilalle. Mutta vaikka taloyhtiö olisi päättänyt vaikkapa 19 asteen lämmöstä, lämmitysjärjestelmää ei käytännössä yleensä pysty säätämään niin tarkaksi, että lämpötila olisi kaikkialla sama.

Esimerkiksi kerrostalon yläkerroksissa on Haltian mukaan usein viileämpää kuin alemmissa. Rivitalon päätyhuoneistoissa lämpötila on usein alhaisempi kuin talon keskellä sijaitsevissa asunnoissa.

”Tämä kannattaa ottaa huomioon lämpötilaa säädettäessä.”

Jos on päätetty tähdätä esimerkiksi 20 lämpöasteeseen, lämpö kannattaa käytännössä säätää 21 asteeseen.

Asukkaatkin ovat erilaisia, Haltia muistuttaa. Vanhukset saattavat palella helpommin eivätkä kaikki eivät viihdy villasukissa, vaan haluavat pukeutua kotonaan kevyesti.

”Taloyhtiö ei voi kuitenkaan sanella ihmisille, miten heidän tulisi elää”, hän toteaa.

Asukkaat voivat jonkin verran vaikuttaa oman kotinsa lämpötilaan itsekin.

Termostaatti on lämpöpatterin hienosäädin, joka tunnistaa huonelämpötilan muutokset ja annostelee sen mukaan lämmitysveden virtausta patteriin.

Huonelämpötilan voi valita kääntämällä termostaatin nuppia, kunnes haluttu lämpömäärä on merkin kohdalla.

”Taloyhtiön perussäätö asettaa kuitenkin lämpötilalle tietyn haarukan. Termostaatin avulla ei huoneeseen voi saada enempää lämpöä kuin mitä taloyhtiö mahdollistaa”, Haltia toteaa.

Jos termostaatit eivät toimi kunnolla, kannattaa hänen mukaansa ottaa yhteys taloyhtiön isännöitsijään tai hallitukseen.

”Termostaatit kuuluvat kiinteästi lämmitysjärjestelmään, joten vastuu niiden kunnossapidosta kuuluu taloyhtiölle. Osakkaalla ei myöskään ole lupaa säätää niitä ilman taloyhtiön lupaa toisin kuin on sovittu.”

” Rakennuksen lämmöstä huolehtiminen on ensisijaisesti taloyhtiön velvollisuus.

Mitä sitten voi tehdä, jos asunnossa tuntuu kerta kaikkiaan liian kylmältä?

”Ensisijaisesti kannattaa ottaa taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään”, Haltia sanoo.

Rakennuksen lämmöstä huolehtiminen on ensisijaisesti taloyhtiön velvollisuus.

Keskeinen periaate on Haltian mukaan myös osakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Yhdelle ei voi tarjota enemmän kuin muille silloin, kun maksajina ovat kaikki muut osakkaat.

Jos asukas kuitenkin kaipaa lisälämpöä eikä taloyhtiö ole sitä järjestämässä, hän voi Haltian mukaan toki hankkia esimerkiksi oman sähköpatterin.

”Patteri ei ole laiton ja sitä saa käyttää, kunhan noudattaa yleisiä sähkö- ja paloturvallisuusnormeja. Koska sähkönkulutus on huoneistokohtaista, osakas myös yleensä maksaa sähköpatterin tarvitseman sähkön itse.”

Jos kuuluu niihin onnellisiin, joiden asunnossa on nuohottu ja käyttökunnossa oleva tulisija, omaa asuntoa voi lämmittää puuta polttamalla. Tosin tulisijojen lämmitystehossa on suuria eroja.

”Jokainen voi tietysti pukea lisää vaatetta päälle”, Haltia lisää.

Entä jos lämpöä on riittävästi ja asukas haluaa vähentää energiankulutustaan?

Parhaiten se onnistuu Haltian mukaan kiinnittämällä huomiota lämpimän veden kulutukseen: Käymällä ripeästi suihkussa ripeästi ja täyttämällä pyykki- ja astianpesukone täyteen ennen kuin käyttää sitä.

Veden lämmittäminen vie Haltian mukaan suuren osan asunnon tarvitsemasta energiasta. Vielä suuremman osan vie lämmitys, mutta siihen on vaikeampi vaikuttaa. Yksi keino on tuulettaa huoneet nopeasti ja tehokkaasti läpivedolla ja sulkea sen jälkeen ikkunat. Silloin asunnon rakenteet eivät jäähdy.

Omaa sähkölaskua voi yrittää pienentää tekemällä sähköyhtiön kanssa sopimuksen pörssisähköstä, jonka hinta vaihtelee tunti tunnilta. Jotta säästäminen tuottaa tulosta, sähkön hintaa kannattaa seurata ja ajoittaa omaa kulutustaan niille tunneille, jolloin hinta on halvimmillaan.

”Nyrkkisääntö on se, että sähkö on halpaa öisin. Korkeimmillaan hinta on yleensä aamuisin ja varhaisen illan tunteina”, Haltia sanoo.

Hinta vaihtelee myös sään mukaan. Kovalla tuulella sähkön hinta painuu alas. Jos taas on tyyntä ja kylmää ja sähkönkulutus huipussaan, hinta nousee.