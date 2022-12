Meri Weckmanin koti on täynnä värikkäitä diy-projekteja ja hyvinvoivia viherkasveja. Persoonallinen kirjahylly on Weckmanin suunnittelema ja metallipajassa teetetty.

Meri Weckman asuu erikoisessa pienkerrostalokodissa Tampereella. Värikäs, äskettäin remontoitu koti on täynnä itse tehtyjä yksityiskohtia. Markettien alelaareista hän puolestaan pelastaa puolikuolleita viherkasveja ja saa ne kukoistamaan.

Hymy leviää kasvoille jo Meri Weckmanin kodin ulko-ovella. Itse tehdyllä kranssilla koristeltu smaragdinvihreä ovi pomppaa pienkerrostalon rappukäytävässä silmään kuin karkki.

Sisällä eteisessä värikäs ilottelu jatkuu. Weckman on käyttänyt ulko-oven maalin jämät eteiseen ripustettujen vanhojen kehysten ja avainkaappien koristelemiseen. Sisäpuolelta ovi on maalattu vaalealla violetilla, ja jopa huoneen katto on herkullisen vaaleanpunainen.