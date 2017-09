Kotimaa

Emeritusprofessori Reino Kurki-Suonio, 80, on suomalaisten koodarien kantaisä

Reino Kurki-Suonio

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vuonna

Jo varhain

Urallaan

Eläkkeellä

muistaa äitinsä huolen. ”Onkohan se viisasta, eikö ihminen tule sellaisten kanssa hulluksi”, kyseli äiti kuul­tuaan poikansa saaneen töitä Suomen Kaapelitehtaalta sähköaivojen parissa. Elettiin vuotta 1960.Poika vakuutteli, ettei hätää olisi. Nehän ovat vain koneita.”Olen sittemmin usein miettinyt tuota vain-sanaa”, myöntää tietojenkäsittelytieteen emeritusprofessori Kurki-Suonio le­veästi nauraen.Tänään 80 vuotta täyttävä Kurki-Suonio tietää, mistä puhuu. Häntä on sanottu Suomen ohjelmistotekniikan isäksi ja koodarien kantaisäksi.Kun hän kertoo informaatioteknologian pioneerivuosista, hän ei silti korosta osuuttaan kehityksessä vaan kiittelee monia ulkomaisia ja kotimaisia kollegojaan.Hän on aito herrasmies.1958 Postisäästöpankki hankki Suomen ensimmäisen IBM 650 -tietokoneen, mutta ­asiaa ei juuri noteerattu Kurki-Suonion silloisessa opiskelupaikassa Helsingin yliopiston matematiikan laitoksella.Tietotekniikka tunnettiin tuolloin ATK:na, ja ensikosketuksen siihen hän sai Kaapelitehtaan elektroniikka- ja tietokoneosastolla. ”Ajattelin sen olevan jotakin, mistä en tiedä mitään. Menisin siis sinne”, hän muistelee.Kaapelitehtaalla luotiin pohja Suomen tietokoneteollisuudelle. Sen elektroniikka- ja tietokone­osastot fuusioitiin Nokia-konserniin 1967.Kun Kurki-Suonio aloitti työnsä, talossa ei ollut tietokonetta, ja luettavaksi löytyi vain vanhentunutta kirjallisuutta. ”En siis saanut mitään tietoa tietokoneiden käytöstä tai ohjelmoinnista.”Harjoittelu tanskalaisessa ­Regnecentralenissa selvensi noita asioita, mutta tieteenalana tietojenkäsittelytiede alkoi kirkastua vasta 1964, kun hän väitel­tyään pääsi tutkijaksi Carnegie Techiin, Pittsburghiin.Kurki-Suonio käsitti, että tietotekniikka löisi itsensä läpi kaikilla kulttuurin aloilla. ”Silti ihmettelin pitkään, miten se voisi tapahtua. Koneet olivat kalliita ja isojen yritysten käytössä. Mitä tavallinen ihminen niillä edes tekisi? Pitäisi reseptikirjastoa?” hän muistelee huvittuneena.Vastauksen osoittivat 1980-luvun mikrot ja tietoverkot.Ohjelmistotekniikan osaajana Kurki-Suonio ei varhaisista mikroista juuri innostunut. Esimerkiksi Dos-käyttöjärjestelmä tuntui takapajuiselta. ”Ihan kuin sen kehittäjä ei olisi tuntenut kunnollisia käyttöjärjestelmiä.”Vuonna 1985 hän hankki ensimmäisen tietokoneensa, Applen Macin. Samaa merkkiä on nykyinenkin kone.Kurki-Suonio sai kahdesti aloittaa puhtaalta pöydältä. ”Se oli suuri etuoikeus”, hän myhäilee.Syksyllä 1965 hänestä tuli Yhteiskunnallisen korkeakoulun (nykyään Tampereen yliopisto) tietojenkäsittelyopin vt. professori. Se oli ensimmäinen alan professuuri Pohjoismaissa.”Alussa ei ollut oppikirjoja, joten oppimateriaali tehtiin itse”, hän kertoo. Ensimmäinen syksy piti myös pärjätä ilman tieto­konetta, joten professori vei salkussaan opiskelijoiden harjoituksia Kaapelitehtaalle ajettaviksi.Noihin aikoihin alan työpaikat löytyivät yleensä tietojärjestelmien suunnittelusta ja ohjelmoinnista. Kurki-Suonio halusi kuitenkin tarjota parhaille oppilailleen jotakin muuta.Hän pyysi heidät kotimaiselle ohjelmistoteollisuudelle pohjan luoneisiin vaativiin projekteihin Softplaniin, joka perustettiin 1973 Nokian tytäryhtiöksi. Hän itse oli Softplanin sivutoiminen tieteellinen johtaja.”Teollisuuden tarpeisiin piti kouluttaa osaavia ihmisiä. Se oli alkuvuosina tieteellistä lähestymistapaa tärkeämpää.”Vuonna 1980 Kurki-Suonio aloitti Tampereen teknillisessä korkeakoulussa eli TTKK:ssa tietojenkäsittelytekniikan professorina. Mikrojen vallankumous oli tulossa.Vaikka hänestä tuli 1998 myös TTKK:n ensimmäinen vararehtori, opetus ja tutkimus tuntuivat aina mukavammilta. ”Hallintotyö ei oikein sopinut vartalolleni.”15 vuotta ollut Kurki-Suonio luonnehtii itseään teknillisten laitteiden suhteen konservatiiviksi. Sanojensa vakuudeksi hän asettaa pöydälle Nokia 3310-puhelimen. Se on vuoden 2000 mallia. Sitä hän käytti tyytyväisenä vielä vuosi sitten, vaikka entiset kollegat kapulalle naureskelivatkin.Lopulta Kurki-Suonio antoi periksi. ”Koin, ettei ihmisellä ilman älykännykkää enää ole täysiä kansalaisoikeuksiakaan.”