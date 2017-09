Pentti Simola, 95, muistaa sodan pahimmat paikat: Kokoamispaikalla oli parisataa suomalaista kaatunutta – ”Siinä oli vitsit vähissä”

Fakta

Suomen Sotaveteraaniliitto on maan suurin veteraanijärjestö



Suomen Sotaveteraaniliitto perustettiin vuonna 1957. Vuoteen 1964 asti se toimi nimellä Rintamamiesten Asuntoliitto.



Perustamisvaiheessa keskeisin kysymys oli sodan käyneiden naimattomien veteraanien asunto-ongelma.



Liitossa on 340 yhdistystä, joissa on jäseninä 9 000 sotaveteraania, 11 000 veteraanien puolisoa tai leskeä ja 29 000 kannattajajäsentä.



Suomen Sotaveteraaniliitto jakaa avustuksia noin 400 000 eurolla vuodessa. Liitolla on omaisuutta sotaveteraanijäsentä kohden 46 euroa.