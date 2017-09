Lapsen hyväksikäytöstä tuomitun upseerin potkuista tuli monimutkainen oikeusjuttu – Oikeuden päätös: miehen virkasuhteen sai purkaa

Kotimaa

seksuaalirikoksista syytetyn opistoupseerin virkasuhteen sai purkaa, päätti Korkein hallinto-oikeus (KHO) perjantaina.Upseerin mielestä maavoimat viivytteli potkujen kanssa niin pitkään, että potkut olivat laittomat.Korkein hallinto-oikeus päätti, että virkamiehen oikeusturva vaati käräjäoikeuden tuomion odottamista.Asiassa oli kyse siitä, mistä ajankohdasta lasketaan lakiin kirjattu määräaika virkasuhteen purkamiselle. Lain mukaan virkasuhde on purettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun aihe purkamiseen ilmaantui.epäiltynä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä huhtikuussa 2015. Oikeus teki Jääkäriprikaatille lain edellyttämän ilmoituksen vangitsemisesta.Maavoimien esikunta hyllytti miehen esitutkinnan ja mahdollisen syytteen ajaksi.Tammikuussa 2016 käräjäoikeus tuomitsi miehen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kolmeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukauden vankeuteen.Pari viikkoa myöhemmin maavoimat purki miehen virkasuhteen.virkasuhteen purkamisesta hallinto-oikeuteen, koska hänen mielestään kuuden kuukauden määräaika potkuille oli jo umpeutunut. Hänen mielestään menettely oli tullut armeijan tietoon jo silloin, kun käräjäoikeus oli vanginnut hänet.Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oli asiasta samaa mieltä ja kumosi potkut. Hallinto-oikeuden mukaan kuuden kuukauden määräaikaa ei lasketa käräjäoikeuden tuomiosta, vaan siitä hetkestä, jolloin armeija sai tiedon miehen vangitsemisesta.Armeija vei asian KHO:een ja voitti. KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen. Miehen virkasuhteen purkaminen on siis laillinen.että virkamiehen oikeusturva edellyttää kaikkien ratkaisuun vaikuttavien seikkojen huolellisesta selvittämistä ennen virkasuhteen purkamista. Vangitsemispäätöksen jälkeen Jääkäriprikaatilla oli tieto vain rikosnimikkeestä.”Asian ratkaiseminen virkamiehen oikeusturvan huomioon ottavalla tavalla on vaatinut käräjäoikeuden tuomion odottamista”, KHO totesi. Se päätti, että kuuden kuukauden määräaika alkoi kulua käräjäoikeuden tuomiosta.Upseeri oli myös vedonnut siihen, että potkujen saaminen olisi merkinnyt kaksoisrangaistusta. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa kielletään rankaisemasta samasta rikoksesta kahdesti.KHO:n mukaan kyse ei kuitenkaan ole tuplarangaistuksesta, sillä virkasuhteen purkaminen ei ole rikosoikeudellinen seuraamus eikä sitä ole sellaiseksi tarkoitettu.