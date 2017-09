Tamperelaismiestä syytetään yhdeksän lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – houkutteli lapset häkkivarastoon karkilla

Kotimaa

Tamperelaismiestä syytetään yhdeksän lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – houkutteli lapset häkkivarastoon

miestä syytetään yhdeksän lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syyttäjä on vaatinut miehelle rangaistusta seitsemästä törkeästä lapsen seksuaalisesti hyväksikäytöstä ja kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Tapahtumat sattuivat viime talven aikana Tampereella. Nuorin lapsista oli kuusivuotias, vanhin kahdeksanvuotias.Pirkanmaan käräjäoikeus käsitteli tapahtumia perjantaina. Asia on määrätty salassa pidettäväksi, mutta käräjäoikeus antoi siitä julkisen selosteen.houkutteli lapsia häkkivarastoonsa karkilla. Varastolla karkin saamiseen liittyi kuitenkin seksuaalisia puheita ja tekoja.Hän näytti lapsille penistään, puhui siitä ja kuvasi sitä, ja jotkut lapset koskettelivat sitä. Mies myös tyydytti itseään lasten nähden. Lisäksi hän oli harrastanut oraalista sukupuoliyhteyttä lasten kanssa.Mies on myöntänyt tapahtuneen pääosin, mutta kiistää oraalisen sukupuoliyhteyden.ovat kertoneet tapahtumista häkkivarastolla samalla tavalla. He ovat muistaneet nähneensä siellä tavaroita, ja kertomukset ovat saaneet tukea muun muassa valokuvista ja miehen puhelimesta löytyneistä videoista.Tampereen yliopistosairaalan oikeuspsykiatrian työryhmä arvioi usean lapsen kertoman luotettavuutta. Lausunnon mukaan epäily yhdeksän lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vahvistui.Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi perjantaina, että teot on pääosin näytetty lasten kertomuksilla, niitä tukevalla näytöllä ja lasten vanhempien kertomuksilla. Käräjäoikeus ottaa lopullisessa tuomiossaan kantaa miehen mahdollisiin rikoksiin ja siihen, oliko miehen ja lasten välillä kyse oraalisesta sukupuoliyhteydestä.Käräjäoikeus määräsi miehen mielentilatutkimukseen. Käsittelyä jatketaan, kun se on valmistunut.