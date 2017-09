HS tavoitti Sunny Car Centerin etsintäkuulutetun Markku Ritaluoman – ”Minä hoidan asioita, minä hoidan kaikki asiat”

Kotimaa

HS tavoitti Sunny Car Centerin etsintäkuulutetun Markku Ritaluoman – ”Minä hoidan asioita, minä hoidan kaikki

Otsikoihin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Etsintäkuulutus

Kysyimme

Sunny Car Centerin

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005202517.html

Suomeen