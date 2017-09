Kotimaa

Vielä lauantaina on poutaista – sunnuntaina tihkusateen mahdollisuus

korkeapainesää jatkuu vielä tovin.Pääkaupunkiseudulla on lauantaina laajalti pilvisti, aamulla on paikoin sumua. Lämpötila on 10 asteen vaiheilla.Myös muualla Etelä-Suomessa on pilvipoutaa. Lämpötila on lännessä 10 asteen vaiheilla, idässä 6–10 astetta.Myös Keski- ja Pohjois-Suomessa pilvisyys on runsasta, mutta sää on poutainen. Aamulla on sumua. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on enimmäkseen 6–9 astetta.vastaisena yönä ja sunnuntaina aamulla on pilvistä, vain aivan Pohjois-Lapissa on osin selkeämpää. Lämpötilat pysyvät suunnilleen ennallaan, Pohjois-Lapissa selkeillä paikoilla on kylmempää.Sunnuntaina on edelleen laajalti pilvipoutaa, lähinnä lännessä voi vähän sadella. Tihkusateet ovat mahdollisia myös muualla. Aivan Pohjois-Lapissa pilvisyys voi vaihdella. Päivälämpötila on etelässä enimmäkseen noin 10 astetta, pohjoisessa 4–9 astetta.länsiosaan leviää lännestä sateita, myös Tanskaan sekä Etelä-Norjaan. Korkeapaine pitää sään poutaisena Suomesta Itä-Eurooppaan olevalla alueella. Välimeren itäosassa on epävakaista. Lounaassa ja Italiassa on laajalti aurinkoista, poutaista sekä lämmintä.