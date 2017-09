Kotimaa

Miehen epäillään tappaneen toisen Torniossa

Torniolaisen miehen epäillään tappaneen toisen torniolaisen miehen perjantaina Tornion keskustassa.



Tapaus tuli ilmi, kun poliisi sai perjantai-iltana noin kello puoli seitsemän hälytyksen yksityisasuntoon Tornion keskustaan Asunnosta löytyi vammoihinsa kuolleena 44-vuotias torniolaismies.



Epäilty tekijä, 46-vuotias torniolaismies, ilmoittautui myöhemmin samana iltana itse poliisille. Hänet on pidätetty, ja miestä tullaan esittämään vangittavaksi alkuviikosta. Epäillyllä ei ole aiempaa rikostaustaa, poliisi kertoo tiedotteessaan.



Uhri ja epäilty tunsivat poliisin mukaan toisensa, ja he ovat molemmat kantasuomalaisia. Alkoholilla on osuutensa rikokseen.