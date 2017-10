Kotimaa

Sunnuntain sää on harmaata ja tihkusateista

Sunnuntaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Maanantaita

Hurrikaanien

jatkuu harmaa korkeapainesää.Pääkaupunkiseudulla päivä on pilvinen, mutta enimmäkseen poutainen.Lämpötila nousee parhaimmillaan vähän kymmene asteen yläpuolelle.Etelä-Suomen sää on hyvin samankaltainen.Paikoin voi tulla vähäistä tihkusadetta,Lämpötila on kymmenen asteen vaiheilla.Pohjoisessa Suomessa ei myöskään juuri muutoksia näy.Aivan pohjoisimmassa Lapissa aurinko voi paikoin näyttäytyä.kohti alkaa voimistua kaakkoistuuli ennakoiden tulevaa muutosta säätyypissä.Meitä lähestyvät sateet levittäytyvät jo Norjan ja Ruotsin ylle.Huomenna iltapäivällä paikoin kuurottelee vettä, sää on yhä pilvisen harmaa.Lämpötilat pysyvät muun viikonlopun tasolla.jäänteet tuovat sateita ja kovia tuulia Luoteis-Eurooppaan.