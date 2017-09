Kotimaa

Upean jugendhuvilan annettiin rapistua surulliseksi näyksi – Tyypillinen tapaus, sanoo kiinteistönvälittäjä

Lempäälä

Ristiriita

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nyt

Joku

Pahin

HS pyysi