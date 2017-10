Poliisi selvittää vakavaa joukkotappelua Särkänniemen parkkipaikalla Tampereella – tutkinnassa muun muassa kaksi tapon yritystä

Kotimaa

poliisi tutkii Tampereella joukkotappelua, joka sattui keskiviikon ja torstain välisenä yönä.Tappelu sai alkunsa, kun kaksi toisilleen tuttua joukkiota kohtasi ennalta sovitun mukaisesti Särkänniemen pysäköintialueella ja kävi toistensa kimppuun, kertoo poliisi tiedotteessaan.Poliisin mukaan väkivalta oli tappelussa ”järjetöntä ja sekopäistä”, ja siihen liittyen tutkinnassa on nyt kaksi tapon yritystä, törkeä pahoinpitely, ryöstö, pahoinpitelyitä sekä oheisrikoksina huumausainerikoksia, rattijuopumus ja vangin karkaaminen.osa osallistujista oli poliisin mukaan vuosina 1998–2000 syntyneitä nuoria miehiä ja naisia. Yksi puukotuksen uhreista on pirkanmaalainen vuonna 1978 syntynyt mies, joka sai puukosta yläselkäänsä.Toinen puukotuksen uhri on myös paikallisia, ja hän on syntynyt vuonna 2000. Hän sai useita vammoja eri puolille kehoa, ja yksi niistä oli erityisen hengenvaarallinen. Puukkoa käyttänyt nuori mies on vielä alaikäinen ja syntynyt vuonna 2000.kesti noin puoli tuntia ja välillä paikkaa vaihdeltiin, poliisi kertoo. Puukon lisäksi muita tekovälineitä olivat kaasusumuttimet, sähkölamauttimet ja teleskooppipatukat perinteisten nyrkkien ja jalkojen lisäksi. Myös ilmastointiteippiä käytettiin.Poliisin mukaan todellista motiivia ei ole kerrottu ja epäillyt ovat olleet muutenkin vaiteliaita. Poliisi otti tapahtumiin liittyen kiinni seitsemän ihmistä, joista neljä oli miehiä ja kolme naisia. He olivat kaikki hetken myös pidätettyinä ilmeisen vaikeuttamisvaaran vuoksi.Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi perjantaina vuonna 2000 syntyneen epäillyn vangittavaksi epäiltynä kahdesta tapon yrityksestä ja ryöstöstä.mukaan tapauksesta ei ole voitu aiemmin tiedottaa, koska tapahtumien kulun selvittely venyi muun muassa kuultavien sekavuudesta ja asenteesta johtuen.Myös tapahtumia tutkivia poliiseja on useaan otteeseen uhkailtu väkivallalla, mikä ei poliisin mukaan ole kovin tavallista enää kuulusteluvaiheessa.