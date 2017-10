Kotimaa

Viikko alkaa syksyisessä säässä

Maanantaina

Tiistaiksi

Euroopan

jatkuu pilvinen sää, kaakkoistuuli voimistuu ja sateiden mahdollisuus kasvaa.Pääkaupunkiseudulla tuuli voimistuu ja on pilvistä, vähäisiä tihkusateitakin voi tulla.Etenkin rannikolla päivälämpötila on lähellä kymmentä astetta.Samanlaista pilvistä ja yhä tuulisempaa säätä on odotettavissa maan koko eteläisessä osassa.Myös pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja tuulista syyssäätä.Pohjois-Lapissa on paikoin vain jokunen lämpöaste.kaakkoistuuli voimistuu edelleen, aamuksi maan länsiosaan leviää jo sade.Iltapäivällä sataa yleisimmin Uudeltamaalta Perämerelle ulottuvalla alueella, lännempänä tulee vielä kuuroja.Maan itäosaan sade leviää illan kuluessa.keskiosan yli liikkuu sateita itään, Skandinaviassa voi sataa runsaasti.Aurinkoisinta on vielä itäisessä Keski-Euroopassa, mutta aurinkoista ja lämpimintä on Espanjassa ja Portugalissa.