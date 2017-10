Mira Lehtinen menetti raskauden takia työnsä mutta voitti oikeudessa työnantajan – ”En ollut valmis lakaisemaan asiaa maton alle”

Kotimaa

Mira Lehtinen menetti raskauden takia työnsä mutta voitti oikeudessa työnantajan – ”En ollut valmis lakaisemaa

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Raskaussyrjintä

Fysioterapeutti

”Olen iloinen ja ylpeä siitä, että olen antanut tasa-arvon edistämiseen oman panokseni.”

Raskaussyrjintä

Ensimmäisistä