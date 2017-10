Tutkintavankien oloissa vakavia puutteita, tutkimus paljastaa – Vangit kokevat putkan ”maanpäälliseksi helvetiksi” ja ”koirankopiksi”

Kotimaa

Tutkintavankien oloissa vakavia puutteita, tutkimus paljastaa – Vangit kokevat putkan ”maanpäälliseksi helveti

Tutkintavankien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tutkijat

Tiedonsaannin

Etenkin

Poliisivankila

Tutkimusta