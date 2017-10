Kotimaa

Pääkaupunkiseudulla on tuulista, pilvistä ja sateistakin

Lämpötila on pääkaupunkiseudulla ylimmillään kymmenen asteen vaiheilla.



Maan eteläosan yli itään liikkuu säärintama sateineen. Aamulla sataa lännessä. Illalla sataa jatkuvammin idässä. Lännessä tulee illalla vielä kuurosateita. Kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta.



Maan keskivaiheilla sää muuttuu päivän kuluessa sateiseksi lounaasta alkaen. Idässä ja pohjoisessa on laajalti pilvipoutaa. Tihkusadetta voi esiintyä.