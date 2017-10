Apteekeille tehty kysely paljastaa, että lääkkeiden toimitukset tökkivät edelleen – Oriolan ongelmat kestäneet jo kuukauden

Kotimaa

Apteekeille tehty kysely paljastaa, että lääkkeiden toimitukset tökkivät edelleen – Oriolan ongelmat kestäneet

Lääketukkukauppa

Oriolan lääkkeiden toimitusongelmat eivät ole vielä täysin ratkenneet.Suomen Apteekkariliitto tiedotti tiistaina, että sen tuoreen kyselyn mukaan lääketoimitukset apteekeille ovat parantuneet, mutta toimitusongelmat haittaavat yhä apteekkien toimintaa.Apteekkariliitto teki kyselyn apteekeille tämän viikon maanantaina ja tiistaina. Siihen vastasi 436 apteekkia.Oriolan ongelmat syntyivät syyskuun alussa, kun käyttöön otettu uusi toiminnanohjausjärjestelmä takkuili. Järjestelmän kautta apteekit tilaavat lääkkeet, ja järjestelmä ohjaa lääkkeiden lähetystä.Oriola vastaa lähes puolesta Suomen lääkekuljetuksista.kyselyn perusteella varastotilanne on ihmisille tarkoitetuissa lääkkeissä normaali noin 40 prosentilla ja vähän normaalia heikompi 58 prosentilla apteekeista.Eläinten lääkkeissä varastotilanne on normaali noin joka kolmannella apteekilla ja vähän normaalia huonompi runsaalla puolella apteekeista. Joka kymmenennellä apteekilla eläinlääkkeiden varasto oli yhä tuntuvasti normaalia pienempi.Kyselyn mukaan lähes sata apteekkia on saanut tällä viikolla vain 50–80 prosenttia tilaamistaan lääkkeistä. Liki puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti saaneensa noin 90 prosenttia lääkkeistä. Vain runsas neljännes kertoi saaneensa kaikki tilaamansa lääkkeet.Ei-lääkkeellisissä tuotteissa apteekkien varastotilanne on selvästi normaalia huonompi. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi haavanhoitotuotteet, käsidesit ja suunhoitotuotteet.Haavanhoitotuotteiden varasto oli lähes kaikilla vastanneilla joko tuntuvasti tai vähän normaalia heikompi. Myös ei-lääkkeellisissä eläinhoitotuotteissa varastotilanne oli apteekeissa joko tuntuvasti tai vähän normaalia huonompi.on ohjeistanut asiakkaita ostamaan seuraavan lääke-erän muutamia päiviä ennen kuin lääke on kokonaan loppu.Liiton mukaan lääkkeitä ei pidä hamstrata, koska lääkkeet eivät ole Suomesta loppu, vaan niiden saatavuus lääketukkukauppa Oriolasta on tilapäisesti heikentynyt.