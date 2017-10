Fortum rakentaa Poriin laitosta, josta kaadetaan kaikkien jätetuhkien käsittelystä syntyvät vedet mereen – Asukkaat kauhuissaan: ”Tuntuu uskomattomalta, että tällaista voi tapahtua vielä tänä päivänä”

Kotimaa

Fortum rakentaa Poriin laitosta, josta kaadetaan kaikkien jätetuhkien käsittelystä syntyvät vedet mereen – Asu

Energiayhtiö

Monella

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hankkeen

Tuhkanjalostamossa

Fortum

Mäntyluodossa

Oikaisu 4.10. kello 9.13: Toisin kuin jutun otsikossa aiemmin kirjoitettiin, Poriin rakennettavasta laitoksesta ei kaadeta mereen ongelmajätteistä syntyvää tuhkaa, vain tuhkan käsittelystä syntyvät jätevedet.