Kotimaa

Pääkaupunkiseudulle saapuu sadealue mereltä

Maan eteläosassa pilvisyys on runsasta ja luvassa on paikallisia sateita. Lämpötila on ylimmillään noin kymmenen.



Matalapaine tuo myös maan keski- ja pohjoisosaan sateita. Päivälämpötila on hieman alle kymmenen, Lapissa vähän vähemmän.