Matematiikan yo-kokeiden sähköistäminen hämmentää kouluissa – ”Kaikki tapahtuu hitaammin kuin ennen: ensin paperille, sitten koneelle”, ihmettelee lukiolainen

Kotimaa

Matematiikan yo-kokeiden sähköistäminen hämmentää kouluissa – ”Kaikki tapahtuu hitaammin kuin ennen: ensin pap

Ylioppilaskokeen

Opiskelijoiden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Oulussa

Myös

Iloinen

YTL:n

Pitkään