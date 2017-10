Kotimaa

Pikkuruinen sieni estää Kuopion Puijon uudistamisen – kaupungin tunnetuimman matkailu­kohteen rakennukset rapi

Pikkuruinen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nyt katseet

Kuopiolainen

Monen mielestä

Puijon

Nyt Puijon