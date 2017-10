Millä perusteilla Jari Aarnio kiistää olleensa huumekauppaa johtanut Pasilan mies? – Puolustus äänessä hovioikeudessa, HS seuraa hetki hetkeltä

Kotimaa

Millä perusteilla Jari Aarnio kiistää olleensa huumekauppaa johtanut Pasilan mies? – Puolustus äänessä hovioik

Jari Aarnion

Syyttäjät

Paikannukset Aarnion kodin lähelle selittyvät sillä, että lähistöllä oli myös poliisin tarkkailyryhmän piilokonttori.



Leppiniemen mukaan ei ole merkitystä sillä, kuka Pasilan miehen puhelimia on käyttänyt, koska niitä on käytetty huumepoliisin laillisessa tietolähdetoiminnassa.



Leppiniemi korostaa, että Aarnio ei ole hankkinut Pasilan miehen kännyköitä, liittymiä tai latauslipukkeita. Hän ei myöskään ole pääasiallisesti käyttänyt niitä.



Leppiniemi ottaa esille käräjäoikeuden salassa pidettävän henkilötodisteluosuuden vuotamisen nettisivustolle. Hän painottaa sitä, kuinka tärkeää on, että tietyt asiat pysyvät salassa.



Asiaa ei voi ymmärtää, ellei istunnossa valoteta laajasti huumepoliisin tietolähdetoimintaa, Leppiniemi korostaa. Huumepoliisin työhön kuuluu yhteydenpito tietolähteiden kanssa. Erittäin suuri järkytys oli, että käräjäoikeuden tuomio oli lähes kokonaan julkinen, Leppiniemi jatkaa. Jos salassapitoa ei taata, kukaan ei pysty kertomaan tietolähdetoiminnasta.



Leppiniemi aloittaa toteamalla, että Aarnio vaatii kaikkien syytteiden hylkäämistä.



Nyt alkaa Jari Aarnion asiaesittely. Asianajaja Riitta Leppiniemi valmistautuu aloittamaan, toinen asianajaja Heikki Uotila jakaa tuomioistuimille ja osapuolille esityksen koosteen.



Nyt kuullaan vielä Aarnion pojan asiaesittely. Syyte häntä vastaan hylättiin käräjäoikeudessa. Hänen asiansa liittyy siihen, että Aarnion Porvoon-tontti ostettiin pojan nimiin.



Toisena kuullaan tynnyrijutun ykkösjutussa tuomitun miehen asiaesittely. Hän kertoi jutun tutkinnan aikana omista ja muidenkin huumetekemisistä ja sai sen takia uhkailuja. Miestä käskettiin muuttaa kertomuksensa. Syyttäjien käsityksen mukaan uhkailujen takana oli Aarnio.



Nyt kuullaan kahden asianomistajan asiaesittelyt. Ensimmäisenä on vuorossa UB-jengin jäsen, jonka Aarnio yritti syyttäjien käsityksen mukaan lavastaa Pasilan mieheksi. Asiaesittely oli lyhyt, kesti noin minuutin.



Hovioikeuden istunto on alkamassa, tervetuloa seuraamaan! Tänään kuullaan siis Jari Aarnion puolustuksen asiaesittely. Aarnio saapui juuri saliin vartijoiden saattamana.