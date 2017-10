Tieliikenteen sääntöjen suuri mullistus lähestyy ja näin se vaikuttaa autoilijoihin – testaa, tunnistatko uudet liikennemerkit

Kotimaa

uusi tieliikennelaki perustuslain vastainen? Joutuuko auton omistaja maksamaan toisen kuskin ylinopeudesta?Muun muassa näitä kysymyksiä eduskunta joutuu pohtimaan tämän syksyn aikana, kun se saa käsiteltäväksi tieliikenteen suuruudistuksen. Tieliikennelain päivityksellä valtio pyrkii nykyaikaistamaan lainsäädäntöä, mahdollistamaan automaattiliikenteen sekä muuttamaan rangaistuskäytäntöjä.Vuonna 2013 aloitettu uudistus on kohdannut paljon vastarintaa. Keväällä julkaistu lakiluonnos sai yli sata lausuntoa, joista monessa uudistuksia moitittiin ja osa lausunnonantajista totesi uudistuksen olevan jopa perustuslain vastainen.Nyt laki on jatkovalmistelussa, ja hallitus antaa sen eduskunnalle viimeistään marraskuussa. Liikenne- viestintäministeriöstä ilmoitettiin HS:lle, ettei lakiluonnokseen tehdyistä mahdollisista muutoksista kerrota etukäteen julkisuuteen.Alla lausuntojen mukaan kolme lakisuunnitelman haastavinta uudistusta.Jatkossa tienkäyttäjä voi joutua maksamaan rikesakon kaltaisen kiinteän maksun, joka vaihtelee 20-400 euron välillä. Ylinopeuksien osalta virhemaksu määrätään, jos ylitys on enintään 30 kilometriä tunnissa.Muutos on Ruotsin oikeuskäytännön kaltainen. Siellä voidaan määrätä kiinteä järjestyssakko jopa 50 km/h ylityksestä. Jatkossa ylinopeustoleranssi voi olla nolla, eli pienestäkin ylityksestä napsahtaa virhemaksu. Jos 60 km/h alueella ajaa enintään 5 km/h ylinopeutta, siitä määrätään 50 euron maksu.Uudistuksen ongelmiaKiinteä virhemaksu voi lisätä hyvätuloisten ylinopeuksia, sillä pientä ylinopeutta voi ajaa huolehtimatta päiväsakoista. Suurituloisten ylinopeusrangaistusten euromäärät pienentyvät samalla selvästi.Nollatoleranssi voi lisätä alinopeutta ajavien määrää ja lisää samalla ohitusten määrää. Sama ilmiö on tapahtunut automaattisen liikenteenvalvonnan lisääntyessä.Virhemaksu pätee myös alhaisilla nopeuksilla taajamissa. Liikenneturvallisuus voi heiketä, jos 30 km/h alueella voi ajaa lähes kuuttakymppiä, ja saada päiväsakon sijaan kiinteän virhemaksun.Samalla kun virhemaksu tulee voimaan, vähäiset rikkomukset aiotaan siirtää rikosoikeusjärjestelmän ulkopuolelle. Jatkossa niihin liittyviä valituksia käsitellään käräjäoikeuksien sijaan hallinto-oikeuksissa. Muutoksella halutaan vähentää käräjäoikeuksien työtaakkaa ja varautua automaattivalvonnan lisääntymiseen. Lähes puolet Suomen rikoksista ja rikkomuksista tehdään tieliikenteessä.Uudistuksen ongelmiaKun rikkomukset siirretään hallinnolliksi, niiden tekeminen käytännössä dekriminalisoidaan. Tämä voi vaikuttaa kuljettajien asenteisiin lieviä ylinopeuksia kohtaan. Maksut voidaan nähdä valtion rahastuskeinona liikenneturvallisuustyön sijasta.Liikennevirhemaksu voidaan määrätä ajoneuvokohtaisesti, eli valvontakameraan ajaneen auton haltija saa maksun, vaikkei kuskia ole tunnistettu. Tämä taas merkitsee huomattavaa muutosta oikeuskäytäntöön, sillä samalla luovutaan syyttömyysolettamasta ja syyttäjän todistustaakasta. Muutos voi olla jopa ristiriidassa perustuslain kanssa.Jatkossa auton haltija joutuisi hakemaan oikaisupäätöstä ensin poliisilta. Seuraava askel olisi muutoksenhaku hallinto-oikeuteen, jossa hän joutuisi todistamaan perusteita syyttömyydelleen.Asian vireille saaminen maksaa hallinto-oikeudessa 250 euroa, joten auton haltija voi joutua maksamaan syyttömyytensä todistamisesta.Lakiluonnokseen on kirjattu tienkäyttäjälle ennakointivelvollisuus. Hänen velvollisuutensa on ennakoida toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi.Esimerkiksi auton kuljettajan on sopeutettava tilannenopeus, vaikka toinen tienkäyttäjä ei noudattaisi riittävää huolellisuutta. Tienkäyttäjä ei siis saa luottaa sokeasti siihen, että muut noudattavat liikennesääntöjä.Uudistuksen ongelmiaYksi liikenteen keskeisistä periaatteista on niin sanottu luottamusperiaate. Sen mukaan tienkäyttäjät voivat luottaa siihen, että muut noudattavat liikennesääntöjä. Luottamusperiaatetta ei ole kuitenkaan kirjattu lakiluonnokseen.Ennakointivelvoitteen korostaminen luottamusperiaatteen sijaan voi johtaa siihen, että jatkossa painotetaan enemmän virheen aiheuttajan sijaan vastapuolta, joka ei ole ennakoinut toisen virhettä.Ennakoinnin korostamisella voi olla myös vaikutuksia kolaritilanteiden vakuutuskorvauksia pohdittaessa. Jatkossa yhä useampi kolari voi päätyä molempien osapuolten maksettavaksi.Tienkäyttäjät joutuvat mahdollisesti opettelemaan lähes 20 erilaista uutta liikennemerkkiä. Testaa visasta, miten hyvin tunnistat ehdotettuja uusia merkkejä.