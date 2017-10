Kotimaa

Pääkaupunkiseudulla sataa perjantain aikana

Kaakossa oleva matalapaine tuo sateita maan eteläosaan.



Lännen suunnalla, etenkin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee. Päivälämpötila on lännessä noin 10 astetta.



Keski- ja pohjoisosassa sää jatkuu epävakaisena ja viimepäivien tapaan luvassa on paikallisia sateita. Länsirannikon tuntumassa Oulun seutua myöten on kuitenkin poutaisempaa. Päivälämpötila on viidestä kahdeksaan astetta.